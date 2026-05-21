Joi, 21 mai 2026, echipa PSD Satu Mare a participat la manifestările organizate cu prilejul Zilei Eroilor, al Înălțării Domnului și al sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii spirituali ai municipiului Satu Mare.

În această dimineață, la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiul Satu Mare, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a icoanei Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt considerați protectorii spirituali ai municipiului Satu Mare, fiind propuși în anul 2013 drept ocrotitori ai orașului. De atunci, această sărbătoare a devenit un moment important pentru comunitatea sătmăreană, având o profundă încărcătură religioasă și simbolică.

Ulterior, ziua a continuat la Cimitirul Eroilor din municipiul Satu Mare, unde am participat la ceremonialul militar și religios organizat, la finalul căruia au fost depuse coroane de flori în memoria eroilor neamului românesc.

Alături de colegii social-democrați, la eveniment au fost prezenți: președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, prim-vicepreședintele PSD Satu Mare, Gabriel Leș, președintele PSD Mun. Satu Mare, Adrian Micle, viceprimarii Municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, consilierul județean Sorin Stănean, consilierul local Mirela Suciu, președintele TSD Satu Mare, Bianca Șorian.

Ziua Eroilor, celebrată împreună cu sărbătoarea Înălțării Domnului, reprezintă un moment de profund respect și recunoștință față de cei care și-au sacrificat viața pentru apărarea libertății, independenței și unității naționale. Prin curajul și devotamentul lor, eroii României rămân repere morale și exemple de patriotism pentru generațiile de astăzi și de mâine.