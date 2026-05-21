Cetățenii care au împlinit vârsta de 14 ani se pot programa online pentru emiterea noului document modernizat, disponibil la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară

Procesul de modernizare și digitalizare a serviciilor publice din România continuă prin introducerea noii Cărți Electronice de Identitate, document care poate fi obținut gratuit de cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani, până la data de 30 iunie 2026.

Autoritățile anunță că solicitarea pentru emiterea documentului poate fi depusă la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de localitatea de domiciliu, măsură care facilitează accesul rapid și eficient la acest serviciu.

Document modern, cu elemente avansate de securitate

Noua Carte Electronică de Identitate are un format modern, similar unui card bancar, și include elemente avansate de securitate menite să ofere o protecție sporită împotriva falsificării și utilizării neautorizate.

Totodată, documentul permite accesul facil la serviciile digitale și electronice oferite de instituțiile publice, contribuind la simplificarea relației dintre cetățean și administrație.

Implementarea noii cărți electronice face parte din procesul amplu de digitalizare a serviciilor publice și de adaptare la standardele europene în domeniul identității electronice.

Programările se fac exclusiv online

Pentru emiterea noii Cărți Electronice de Identitate, cetățenii trebuie să efectueze o programare online prin intermediul platformei oficiale a Ministerului Afacerilor Interne:

Platforma HUB MAI

Autoritățile recomandă cetățenilor să își verifice din timp valabilitatea actualului act de identitate și să realizeze programarea cât mai devreme, pentru a evita aglomerația și eventualele întârzieri.

Informații disponibile pe platforma oficială

Detalii suplimentare privind condițiile de eliberare, actele necesare și procedura completă pentru emiterea Cărții Electronice de Identitate sunt disponibile pe platforma oficială:

Cartea Electronică de Identitate

Prin introducerea acestui nou document, autoritățile urmăresc creșterea gradului de siguranță, eficientizarea serviciilor publice și dezvoltarea unei administrații moderne, adaptate nevoilor cetățenilor.