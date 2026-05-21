Oficialități locale și județene, reprezentanți ai armatei și ai cultelor religioase au adus un omagiu eroilor neamului la Cimitirul Eroilor din municipiul Satu Mare





Momente de profundă emoție și recunoștință au avut loc astăzi la Cimitirul Eroilor din municipiul Satu Mare, unde a fost organizat ceremonialul militar și religios dedicat Zilei Eroilor, sărbătorită anual în aceeași zi cu Înălțarea Domnului.

Evenimentul comemorativ a reunit reprezentanți ai administrației publice, ai structurilor militare, ai cultelor religioase și numeroși participanți veniți să aducă un omagiu celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea, independența și demnitatea României.

Garda de onoare, trecută în revistă de prefectul județului

Ceremonialul a debutat cu trecerea în revistă a gărzii de onoare de către prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás.

La manifestări au participat deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, deputații UDMR de Satu Mare, Magyar Lóránd și Nagy Szabolcs, deputatul AUR, Monica Iagăr, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, vicepreședinții Roxana Petca și Cătălin Filip, precum și primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor.

Au fost prezenți și viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, alături de reprezentanți ai instituțiilor publice și ai armatei.

Slujbă de pomenire oficiată de Preasfințitul Iustin

Momentul religios al ceremoniei a fost oficiat de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu un sobor de preoți, într-o atmosferă solemnă și încărcată de spiritualitate.

Rugăciunile și pomenirea eroilor au readus în atenția participanților sacrificiul celor care au luptat pentru apărarea țării și a valorilor naționale.

Prefectul Altfatter Tamás: „Ziua Eroilor este o datorie morală și un moment al recunoștinței”

În discursul susținut în cadrul ceremoniei, prefectul Altfatter Tamás a subliniat importanța păstrării memoriei eroilor și a transmiterii valorilor patriotice către generațiile tinere.

„Astăzi marcăm Ziua Eroilor. O zi a recunoștinței și a memoriei. O zi în care ne oprim, măcar pentru câteva clipe, din ritmul obișnuit al vieții, pentru a ne pleca frunțile în fața celor care au pus binele acestei țări mai presus decât propria lor viață”, a afirmat prefectul județului.

Acesta a evidențiat faptul că Ziua Eroilor reprezintă nu doar un exercițiu de memorie colectivă, ci și o responsabilitate morală pentru întreaga societate.

„Comemorarea eroilor nu este doar un exercițiu de memorie colectivă, ci și o datorie morală. Avem responsabilitatea de a păstra vie amintirea celor care au făcut sacrificiul suprem și de a transmite generațiilor tinere respectul pentru istorie, pentru identitatea națională și pentru valorile care au unit acest popor în momente decisive”, a transmis Altfatter Tamás.

Mesaje de recunoștință din partea autorităților locale

Cu prilejul Zilei Eroilor, Consiliul Județean Satu Mare a depus o coroană de flori la Cimitirul Eroilor, în semn de respect pentru memoria celor căzuți pe câmpurile de luptă.

„Să nu ne uităm niciodată eroii!”, a fost mesajul transmis de președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba.

La rândul său, Primăria Municipiului Satu Mare, prin primarul Kereskényi Gábor, a transmis un mesaj de recunoștință și respect pentru eroii neamului.

„Ziua Eroilor: Dulce et decorum est pro patria mori. Recunoștință veșnică!”, a fost mesajul adresat de edilul municipiului.

Ceremonia s-a încheiat cu depuneri de coroane și jerbe de flori

Manifestările dedicate Zilei Eroilor s-au încheiat prin depuneri de coroane și jerbe de flori la monumentele eroilor, într-un gest simbolic de respect și recunoștință pentru cei care și-au sacrificat viața pentru România.

Prin solemnitatea ceremoniei și participarea numeroasă a autorităților și a comunității locale, evenimentul a reafirmat importanța păstrării memoriei eroilor și a valorilor care au stat la baza construcției statului român modern.