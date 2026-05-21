Peste 1.100 de cazuri de viroze și infecții respiratorii într-o singură săptămână la Satu Mare

Deși ne aflăm în a doua jumătate a lunii mai, numărul infecțiilor respiratorii acute se menține la un nivel ridicat în județul Satu Mare. Datele centralizate pentru săptămâna 11–17 mai 2026 arată că peste 1.100 de persoane au fost diagnosticate cu viroze sau pneumonii, însă partea pozitivă este că nu au mai fost înregistrate cazuri de gripă. Potrivit raportului epidemiologic privind evoluția infecțiilor respiratorii acute, gripei și COVID-19 în sezonul 2025–2026, la nivelul județului au fost raportate în total 1.118 cazuri de infecții respiratorii acute, dintre care 783 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și 335 de pneumonii.

Analiza epidemiologică arată că cele mai multe cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârste între 5 și 14 ani, categorie la care au fost raportate 175 de îmbolnăviri.

În ceea ce privește pneumoniile, cea mai afectată categorie de vârstă este reprezentată de persoanele de peste 65 de ani, unde au fost raportate 160 de cazuri.

Situația pe categorii de vârstă indică:

·62 de cazuri de IACRS și 9 pneumonii la copiii sub un an;

·96 de cazuri de IACRS și 7 pneumonii la grupa 2–4 ani;

·175 de cazuri de IACRS și 9 pneumonii la grupa 5–14 ani;

·167 de cazuri de IACRS și 42 de pneumonii la persoanele între 15 și 49 de ani;

·128 de cazuri de IACRS și 108 pneumonii la categoria 50–64 ani;

·155 de cazuri de IACRS și 160 de pneumonii la persoanele de peste 65 de ani.

În aceeași perioadă nu a fost raportat niciun caz de gripă.

