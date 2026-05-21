La sediul AJF din Satu Mare s-a tras la sorți azi pentru sferturile Cupei României la fotbal, faza județeană.
Cupa României, ediţia 2025/2026, sferturi
Sportul Botiz – Talna Oraşu Nou, miercuri, 27 mai, ora 18:00
Crasna Moftinu Mic – Someşul Odoreu, miercuri, 27 mai, ora 18:00
Prietenia Crucişor – CSM Victoria Carei, miercuri, 27 mai, ora 18:00
Dacia Medieşu Aurit – Oaşul 1969 Negreşti, miercuri, 27 mai, ora 18:00
În caz de egalitate, în această fază se trece direct la loviturile de departajare
Semifinalele se vor juca în 3 iunie, conform tragerii la sorţi care va avea loc joi, 28 mai, ora 10:00, la sediul AJF Satu Mare. Jocurile se vor desfăşura pe teren neutru.
Trei meciuri s-au jucat miercuri în Cupa României, faza județeană, Satu Mare.
Rezultatele de miercuri, 20 mai
Olimpia Domăneşti – Crasna Moftinu Mic 2-13 (teren Moftinu Mic)
A: Iuhas Raul
A1: Santa Lili
A2: Bathory Stefan
Obs. Năstruţ Liviu
Livada – Dacia Medieşu Aurit 2-4
A: Rebegea Ciprian Gelu
A1: Rebegea Adrian
A2: Pop Raul
Obs. Dioszegyi Iosif
Dacia Supur – Sportul Botiz 0-5
A: Bogdan Răzvan
A1: Korponai Daniel
A2: Sabo Andrei
Obs. Vigu Iosif