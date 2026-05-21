Sport 21.05.2026 19:45
    La sediul AJF din Satu Mare s-a tras la sorți azi pentru sferturile Cupei României la fotbal, faza județeană.

Cupa României, ediţia 2025/2026, sferturi

Sportul Botiz – Talna Oraşu Nou, miercuri, 27 mai, ora 18:00

Crasna Moftinu Mic – Someşul Odoreu, miercuri, 27 mai, ora 18:00

Prietenia Crucişor – CSM Victoria Carei, miercuri, 27 mai, ora 18:00

Dacia Medieşu Aurit – Oaşul 1969 Negreşti, miercuri, 27 mai, ora 18:00

    În caz de egalitate, în această fază se trece direct la loviturile de departajare
    Semifinalele se vor juca în 3 iunie, conform tragerii la sorţi care va avea loc joi, 28 mai, ora 10:00, la sediul AJF Satu Mare. Jocurile se vor desfăşura pe teren neutru.




Trei meciuri s-au jucat miercuri în Cupa României, faza județeană, Satu Mare.

Rezultatele de miercuri, 20 mai

Olimpia Domăneşti – Crasna Moftinu Mic 2-13 (teren Moftinu Mic)

A: Iuhas Raul

A1: Santa Lili

A2: Bathory Stefan

Obs. Năstruţ Liviu

Livada – Dacia Medieşu Aurit 2-4

A: Rebegea Ciprian Gelu

A1: Rebegea Adrian

A2: Pop Raul

Obs. Dioszegyi Iosif

Dacia Supur – Sportul Botiz 0-5

A: Bogdan Răzvan

A1: Korponai Daniel

A2: Sabo Andrei

Obs. Vigu Iosif


