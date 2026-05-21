





Semifinalele se vor juca în 3 iunie, conform tragerii la sorţi care va avea loc joi, 28 mai, ora 10:00, la sediul AJF Satu Mare. Jocurile se vor desfăşura pe teren neutru.













Trei meciuri s-au jucat miercuri în Cupa României, faza județeană, Satu Mare. Rezultatele de miercuri, 20 mai Olimpia Domăneşti – Crasna Moftinu Mic 2-13 (teren Moftinu Mic) A: Iuhas Raul A1: Santa Lili A2: Bathory Stefan Obs. Năstruţ Liviu Livada – Dacia Medieşu Aurit 2-4 A: Rebegea Ciprian Gelu A1: Rebegea Adrian A2: Pop Raul Obs. Dioszegyi Iosif Dacia Supur – Sportul Botiz 0-5 A: Bogdan Răzvan A1: Korponai Daniel A2: Sabo Andrei Obs. Vigu Iosif



La sediul AJF din Satu Mare s-a tras la sorți azi pentru sferturile Cupei României la fotbal, faza județeană.Sportul Botiz – Talna Oraşu Nou, miercuri, 27 mai, ora 18:00Crasna Moftinu Mic – Someşul Odoreu, miercuri, 27 mai, ora 18:00Prietenia Crucişor – CSM Victoria Carei, miercuri, 27 mai, ora 18:00Dacia Medieşu Aurit – Oaşul 1969 Negreşti, miercuri, 27 mai, ora 18:00În caz de egalitate, în această fază se trece direct la loviturile de departajare