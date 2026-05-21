Sport 21.05.2026 19:42
AJF. Programul orientativ al meciurilor din acest weekend

Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM - Etapa 6 (PLAYOFF)

Vineri, 22 mai următoarele meciuri:

Oaşul 1969-Turul Micula

ORA: 18:00-seniori

Sâmbătă, 23 mai următoarele meciuri:

Someşul Odoreu-CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

ORA: 18:00-seniori

CSM Victoria Carei-Recolta Dorolţ

ORA: 15:00-seniori / 17:00-juniori

Unirea Tăşnad II / Decebal-Talna Oraşu Nou, teren Oraşu Nou

ORA: 13:00-seniori

Liga a IV-a – Seria A - Etapa 18 (TUR 2)

Sâmbătă, 23 mai următoarele meciuri:

Voinţa Lazuri - Voinţa Turţ

ORA: 18:30-seniori

Duminică, 24 mai următoarele meciuri:

Recolta Dorolț II -Dara - Sportul Botiz

ORA: 18:00-seniori


Înfrăţirea Tarna Mare - Dacia Medieşu Aurit

ORA: 18:00-seniori


Liga a IV-a – Seria B - etapa 7 (PLAYOFF)

Sâmbătă, 23 mai următoarele meciuri:

Someşul Oar-Crasna Moftinu Mic

ORA: 16:00-juniori / 18:00-seniori

Kneho Urziceni-Real Andrid

ORA: 14:00-seniori / 16:00-juniori

Duminică, 24 mai următoarele meciuri:

Frohlich Foieni-Ghenci 2006

ORA: 18:00-seniori

Schwaben K. Cămin-Ciumeşti

ORA: 18:00-seniori

Fortuna Căpleni-Recolta Sanislău, amânat

Liga a IV-a – Seria B - etapa 6 (PLAYOUT) - RETUR

Duminică, 24 mai următoarele meciuri:

Unirea Pişcolt - Cetate 800 Ardud

ORA: 15:30-seniori

Victoria Petreşti - Vulturii Santău

ORA: 18:00-seniori

Liga a V-a - Etapa 19

Duminică, 24 mai următoarele meciuri:

Dacia Supur - Voinţa Lazuri II Bercu

ORA: 14:00-seniori


Voinţa Babţa - Prietenia Crucişor

ORA: 18:00-seniori

Livada - Performanţa Viile Satu Mare, scor 5-0 (devans)

Diferit SM - STA
Ugocea Porumbeşti - Il Calcio SM, nu se dispută
Platanul Marna - Olimpia Domăneşti, nu se dispută

Platanul Marna şi Ugocea Porumbeşti s-au retras din campionat, punctele acumulate se şterg, conform regulamentului. Clasamentul este afişat pe site-ul AJF.

Liga V - Restanţă din etapa 18

Vineri, 22 mai următoarele meciuri:

ORA: 18:00-seniori



Liga V - Restanţă din etapa 14

Sâmbătă, 23 mai următoarele meciuri:

ORA: 17:00-seniori

Olimpia Domăneşti - Diferit SM

