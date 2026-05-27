LavandaLand Ardud revine în vara anului 2026 cu o nouă ediție dedicată naturii, relaxării și experiențelor autentice. În perioada 13–14 iunie, câmpurile de lavandă de la Lavanda Diana – Ardud Vii se vor transforma într-un spațiu al liniștii și al emoțiilor de început de vară, unde vizitatorii vor putea petrece două zile între parfum de lavandă, muzică live și peisaje spectaculoase. P e scena LavandaLand vor urca sătmăreanca Claudia Șerdan și Jimi El Laco.

O experiență despre liniște și stare de bine

Organizatorii transmit că lavanda înseamnă mai mult decât decor perfect pentru fotografii. Este planta asociată cu relaxarea, calmul și energia pozitivă, iar atmosfera creată printre rândurile mov oferă acel sentiment special de evadare din agitația cotidiană.

Vizitatorii vor avea ocazia să se plimbe prin lanurile de lavandă, să descopere produse locale și colțuri autentice, să participe la ateliere creative și să se bucure de zone special amenajate pentru relaxare și apusuri de poveste.

Concert folk într-un decor spectaculos

Cei doi artiști vor susține un concert folk special, menit să completeze atmosfera caldă și relaxată a unei seri petrecute în mijlocul naturii. Muzica live, parfumul de lavandă și liniștea câmpurilor mov promit o experiență aparte pentru toți participanții.

Cadre spectaculoase și activități pentru toate vârstele

LavandaLand Ardud 2026 își propune să ofere publicului nu doar un eveniment vizual spectaculos, ci și o experiență completă de relaxare și reconectare cu natura.

Printre atracțiile pregătite se numără:

promenade în lanurile de lavandă

spații speciale pentru fotografii

produse locale și zone autentice

ateliere creative

zone de relaxare în aer liber

momente muzicale și apusuri spectaculoase

Detalii despre eveniment

📍 Lavanda Diana – Ardud Vii, Strada Vișinilor

📅 13–14 iunie 2026

🕘 Program: 09:00 – 21:00

🎶 Concert folk: 14 iunie, ora 17:30

LavandaLand Ardud 2026 se anunță a fi una dintre cele mai frumoase experiențe ale începutului de vară în județul Satu Mare, un eveniment unde natura, muzica și liniștea se întâlnesc într-un decor de poveste.