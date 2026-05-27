Pompierii au intervenit în Ciumești, Viile Satu Mare și Necopoi. Locuințe, anexe gospodărești și o fermă au fost afectate de incendii produse din cauza hornurilor deteriorate, cenușii depozitate necorespunzător și utilizării focului deschis

Pompierii militari sătmăreni au avut un început de săptămână extrem de solicitant, intervenind, în cursul zilei de 26 mai și în dimineața zilei de 27 mai, la trei incendii izbucnite în diferite localități din județul Satu Mare. Flăcările au afectat gospodării, anexe și o fermă, însă intervențiile rapide ale echipajelor au împiedicat extinderea incendiilor și producerea unor tragedii.

Incendiu violent la o locuință din Ciumești

Prima intervenție a avut loc în localitatea Ciumești, unde pompierii din cadrul Detașamentului Carei au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, încadrate cu 10 cadre militare. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la acoperișul locuinței, afectând aproximativ 80% din suprafața acestuia și existând risc major de propagare la o casă învecinată.

Proprietarii au reușit să se autoevacueze la timp, fără a exista victime. Totodată, din interiorul gospodăriei a fost evacuată o butelie, înainte ca aceasta să explodeze.

La intervenție a participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ciumești. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind jarul sau scânteile provenite de la un horn deteriorat.

Șură cuprinsă de flăcări la Viile Satu Mare

În aceeași seară, în jurul orei 21:51, pompierii din cadrul Detașamentului Satu Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o șură din localitatea Viile Satu Mare.

La locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, cu 10 cadre militare. În momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați.

În interiorul anexei se aflau materiale lemnoase și obiecte casnice, ceea ce a favorizat propagarea rapidă a focului. Intervenția promptă a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a împiedicat extinderea flăcărilor la anexele din apropiere.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 23:00, fără victime. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost reprezentată de jarul sau scânteile provenite de la cenușă depozitată necorespunzător.

Incendiu la o fermă din Necopoi

În dimineața zilei de 27 mai, la ora 05:10, pompierii sătmăreni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă aflată în incinta unei ferme din localitatea Necopoi.

La intervenție au participat două autospeciale de stingere și nouă cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. Exista pericol de propagare a incendiului către halele din apropiere, însă pompierii au reușit să limiteze rapid focul.

În urma incendiului a ars mobilierul dintr-o încăpere, iar cauza probabilă a producerii incendiului a fost utilizarea unei lumânări.

Recomandările pompierilor pentru prevenirea incendiilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare reamintește cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor.

Pompierii recomandă verificarea și întreținerea periodică a coșurilor de fum, depozitarea cenușii doar după stingerea completă a acesteia și utilizarea cu maximă prudență a surselor de foc deschis, pentru evitarea producerii unor evenimente care pot pune în pericol vieți și bunuri materiale.

