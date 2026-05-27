ANUNȚ ORAȘUL TĂȘNAD

Anunțuri 27.05.2026 09:03
ORAȘUL TĂȘNAD, cu sediul în orașul Tășnad, str. Lăcrămioarelor, nr. 35, județul Satu Mare anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: ”Creșterea mobilității urbane din orașul Tășnad prin crearea coridorului de mobilitate pe direcția Nord-Vest”, propus pe amplasamentul situat în orașul Tășnad, conform Extraselor CF menționate în Certificatul de urbanism, TITULAR – ORAȘUL TĂȘNAD.

            Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din municipiul Satu mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, în zilele de luni-joi, între orele 8-16,30, vineri între orele 8-14, la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro, precum și la sediul titularului – ORAȘUL TĂȘNAD, județul Satu Mare.

            Informațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția Mediului din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, județul Satu Mare, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

PRIMAR,

DR. FARCĂU ADRIAN-DĂNUȚ

