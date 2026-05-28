Dacia Medieşu Aurit – Oaşul Negreşti 2-5









Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare a stabilit joi, prin tragere la sorți, programul semifinalelor Cupei României – faza județeană.Deținătoarea trofeului, Talna Orașu Nou, va întâlni Someșul Odoreu într-o partidă programată miercuri, 3 iunie. În cealaltă semifinală, finalista ediției trecute, Oașul Negrești, se va duela cu CSM Victoria Carei pentru un nou loc în ultimul act al competiției.Deocamdată, AJF Satu Mare a anunțat doar data disputării semifinalelor, urmând ca orele de start să fie stabilite de comun acord între cluburile implicate. Tot în zilele următoare va fi anunțat și stadionul pe care se vor disputa cele două partide.Finala Cupei României – faza județeană este programată în data de 6 iunie, pe Stadionul Someșul din Satu Mare.Potrivit informațiilor noastre, înaintea finalei, AJF Satu Mare va premia și campioana județeană la categoria juniori A1, Recolta Dorolț, formație care va reprezenta județul în semifinala regională. Echipa sătmăreană va juca duminică, 31 mai, împotriva campioanei din Maramureș, CS FC Șișești, pentru calificarea în faza a 2-a a competiției regionale.Vă prezentăm rezultatele înregistrate miercuri în Cupa României, faza județeană, ediţia 2025/2026, sferturi:Sportul Botiz – Talna Oraşu Nou 0-2Crasna Moftinu Mic – Someşul Odoreu 0-5Prietenia Crucişor – CSM Victoria Carei 3-4