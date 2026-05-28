











AJF SATU MARE

Ultima etapă din Liga a IV-a ELITE!

- Talna Orașu Nou sărbătorește titlul istoric și se pregătește de barajul pentru liga 3-a





Weekend important pentru fotbalul județean sătmărean, odată cu disputarea ultimei etape din play-off-ul Ligii a IV-a ELITE. Toate privirile vor fi îndreptate spre Orașu Nou, acolo unde Talna își va sărbători primul titlu de campioană județeană din istoria clubului.

Sâmbătă sunt programate alte două dueluri interesante din ELITE: Recolta Dorolț întâlnește Someșul Odoreu, iar Turul Micula primește vizita formației CSM Victoria Carei.













ORIENTATIV

Turul Micula – CSM Victoria Carei, ora 11:00

















Partida Înfrățirea Tarna Mare – Recolta Dorolț II Dara a fost amânată, iar Dacia Medieșu Aurit stă în această etapă.









Unirea Pişcolt – Vulturii Santău, ora 17:00













Formația din Orașu Nou a avut un sezon excelent și se pregătește acum pentru barajul de promovare în Liga a III-a, obiectiv care poate aduce o nouă performanță importantă pentru fotbalul din Țara Oașului.În etapa a 7-a din play-off, Talna Orașu Nou va primi vizita celor de la Oașul 1969, vineri, de la ora 18:00. Tot vineri se joacă și partida dintre CSM Olimpia Satu Mare II U19 și Unirea Tășnad II, pe terenul din Decebal.Vineri, 29 maiCSM Olimpia Satu Mare II U19 – Unirea Tășnad II (Decebal), ora 18:00Talna Orașu Nou – Oașul 1969, ora 18:00Sâmbătă, 30 maiRecolta Dorolț – Someșul Odoreu, ora 12:00Sâmbătă, 30 maiVoința Turț – Sportul Botiz, ora 16:00Victoria Apa – Voința Lazuri, ora 16:00Sâmbătă, 30 maiFortuna Căpleni – Someșul Oar (teren Oar), ora 18:00Crasna Moftinu Mic – Kneho Urziceni, ora 16:00Duminică, 31 maiCiumești – Frohlich Foieni, ora 18:00Schwaben Kalmandi Cămin – Real Andrid, ora 18:00Ghenci 2006 – Recolta Sanislău, ora 18:00Liga a IV-a – Seria B (Playout – restanță)Duminică, 31 maiSâmbătă, 30 maiDiferit SM – Dacia Supur (teren Partium), ora 19:00Duminică, 31 maiVoința Lazuri II Bercu – Livada, ora 18:00Performanța Viile Satu Mare – Voința Babța, ora 18:00Partidele Il Calcio SM – Platanul Marna și Prietenia Crucişor – Ugocea Porumbeşti nu se vor disputa, după retragerea echipelor Platanul Marna și Ugocea Porumbești din campionat.