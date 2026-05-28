Ultima etapă din Liga a IV-a ELITE!
- Talna Orașu Nou sărbătorește titlul istoric și se pregătește de barajul pentru liga 3-a
Weekend important pentru fotbalul județean sătmărean, odată cu disputarea ultimei etape din play-off-ul Ligii a IV-a ELITE. Toate privirile vor fi îndreptate spre Orașu Nou, acolo unde Talna își va sărbători primul titlu de campioană județeană din istoria clubului.
Formația din Orașu Nou a avut un sezon excelent și se pregătește acum pentru barajul de promovare în Liga a III-a, obiectiv care poate aduce o nouă performanță importantă pentru fotbalul din Țara Oașului.
În etapa a 7-a din play-off, Talna Orașu Nou va primi vizita celor de la Oașul 1969, vineri, de la ora 18:00. Tot vineri se joacă și partida dintre CSM Olimpia Satu Mare II U19 și Unirea Tășnad II, pe terenul din Decebal.
Sâmbătă sunt programate alte două dueluri interesante din ELITE: Recolta Dorolț întâlnește Someșul Odoreu, iar Turul Micula primește vizita formației CSM Victoria Carei.
Programul ORIENTATIV al meciurilor:
Liga a IV-a ELITE – Etapa 7 (Play-off)
Vineri, 29 mai
CSM Olimpia Satu Mare II U19 – Unirea Tășnad II (Decebal), ora 18:00
Talna Orașu Nou – Oașul 1969, ora 18:00
Sâmbătă, 30 mai
Recolta Dorolț – Someșul Odoreu, ora 12:00
Turul Micula – CSM Victoria Carei, ora 11:00
Liga a IV-a – Seria A
Sâmbătă, 30 mai
Voința Turț – Sportul Botiz, ora 16:00
Victoria Apa – Voința Lazuri, ora 16:00
Partida Înfrățirea Tarna Mare – Recolta Dorolț II Dara a fost amânată, iar Dacia Medieșu Aurit stă în această etapă.
Liga a IV-a – Seria B (Play-off)
Sâmbătă, 30 mai
Fortuna Căpleni – Someșul Oar (teren Oar), ora 18:00
Crasna Moftinu Mic – Kneho Urziceni, ora 16:00
Duminică, 31 mai
Ciumești – Frohlich Foieni, ora 18:00
Schwaben Kalmandi Cămin – Real Andrid, ora 18:00
Ghenci 2006 – Recolta Sanislău, ora 18:00
Liga a IV-a – Seria B (Playout – restanță)
Duminică, 31 mai
Unirea Pişcolt – Vulturii Santău, ora 17:00
Liga a V-a – Etapa 20
Sâmbătă, 30 mai
Diferit SM – Dacia Supur (teren Partium), ora 19:00
Duminică, 31 mai
Voința Lazuri II Bercu – Livada, ora 18:00
Performanța Viile Satu Mare – Voința Babța, ora 18:00
Partidele Il Calcio SM – Platanul Marna și Prietenia Crucişor – Ugocea Porumbeşti nu se vor disputa, după retragerea echipelor Platanul Marna și Ugocea Porumbești din campionat.