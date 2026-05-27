Secția de karting a Clubului Sportiv Școlar din Carei a încheiat ultima lună competițională cu rezultate excelente și prestații promițătoare atât pe plan intern, cât și internațional.Sub coordonarea lui Mille Ioan János, tinerii piloți au participat la mai multe competiții importante, reușind clasări pe podium și acumulând experiență valoroasă într-un sezon care se anunță extrem de promițător.Debut puternic în Campionatul RMC din UngariaLa mijlocul lunii aprilie s-a desfășurat prima etapă a Campionatului de Karting Rotax Max Challenge din Ungaria, una dintre cele mai puternice competiții de juniori din Europa.Deși echipa careiană nu a participat în efectiv complet, rezultatele obținute au fost remarcabile. În categoria Micro Rotax, Ianis Bicfalvi a reușit să urce pe prima treaptă a podiumului, în timp ce în Cupa MNASZ Micro Rotax, Alt Ádám a obținut victoria.În categoria Mini Rotax, Darren Betea s-a clasat pe locul al treilea, iar Ayan Bicfalvi a încheiat competiția pe poziția a șasea. La Junior Rotax, Bogdan Balos a terminat pe locul opt.Reprezentanții clubului au evidențiat și colaborarea excelentă cu Kun Motorsport din Ungaria, parteneriat care contribuie semnificativ la dezvoltarea tinerilor sportivi.Debut promițător pentru Maria NunaLa finalul lunii aprilie, pe circuitul național din Bacău, s-a desfășurat prima etapă a Cupei Nordului și Cupei Caraș 2026, competiție în care și-a făcut debutul la nivel național Maria Nuna, sportivă aflată de doar câteva luni în lumea kartingului de performanță.Maria s-a adaptat rapid traseului și ritmului de concurs, iar în categoria Cadet 80cc a obținut locul patru atât în finala de sâmbătă, cât și în cea de duminică.Potrivit antrenorilor, Maria a demonstrat o evoluție impresionantă într-un timp foarte scurt și și-a confirmat talentul încă de la prima participare într-o competiție națională.Podiumuri și victorii la MáriapócsLa mijlocul lunii mai, pe celebrul circuit RabócsiRing din Máriapócs, s-a desfășurat etapa a doua a Campionatului Național Karting&RMC Ungaria, iar sportivii din Carei au reușit din nou rezultate importante.În categoria Bambini, Daniel Chiș a ocupat locul secund. În competiția RMC OB Micro Rotax, Ianis Bicfalvi a obținut o nouă medalie de argint, în timp ce în Cupa MNASZ Micro Rotax, Alt Ádám a câștigat etapa, iar Hegedűs Bence s-a clasat pe poziția a treia.La Junior Rotax, Bogdan Balos a terminat pe locul șase, Matei Chis pe opt, iar Ayan Bicfalvi pe poziția a zecea.Maria Nuna, aproape de podium la Campionatul Național ȘcolarUna dintre cele mai spectaculoase competiții ale lunii a fost prima etapă a Campionatului Național Școlar de Karting, desfășurată tot la Bacău.Deși echipa se pregătise pentru condiții de ploaie, cursele au avut loc pe vreme însorită, iar protagonista weekendului a fost din nou Maria Nuna.În categoria Cadet 80cc, într-un pluton de peste 13 concurenți, tânăra pilotă a pornit de pe locul 13 în calificări și a reușit o cursă spectaculoasă până pe poziția a patra, oferind emoții și entuziasm întregii echipe.În cele două manșe de concurs, Maria a terminat de fiecare dată pe locul al treilea, iar în clasamentul general a ratat podiumul la limită, încheind weekendul pe locul patru, la doar un punct distanță de medalia de bronz.Reprezentanții clubului spun că Maria Nuna a concurat ca o adevărată campioană: a avut curaj în depășiri, a dus lupte spectaculoase pe circuit și a rămas permanent în fruntea plutonului.Un viitor promițător pentru kartingul careianRezultatele obținute până acum confirmă faptul că secția de karting a Clubului Sportiv Școlar din Carei are un viitor extrem de promițător.