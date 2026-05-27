Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 26 mai a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică și activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 120 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 40.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 15 conducători de autoturisme.

Recomandări preventive ale polițiștilor pentru participanții la traficul rutier

· Nu conduceți vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive!

· Respectați regimul legal de viteză!

· Nu efectuați manevra unei depășiri pe sectoare de drum unde acest lucru este interzis!

· Manifestați o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, pentru a le acorda prioritatea la care această categorie de participanți la traficul rutier are dreptul!

· Pietonii să traverseze numai pe trecerile semnalizate și doar după ce s-au asigurat temeinic;

· Bicicliștii să circule doar pe pistele special amenajate sau pe partea carosabilă, respectând regulile de circulație;

· Evitați circulația cu autovehiculele care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale (frânare, direcție, iluminare, evacuare).