Victima a fost găsită în stare de inconștiență și transportată de urgență la spital după accidentul produs în zona stației CFR

O femeie în vârstă de 88 de ani din municipiul Satu Mare a fost rănită grav după ce a fost lovită de un tren InterRegio în apropierea stației CFR Satu Mare. Incidentul s-a produs marți, 27 mai, în jurul prânzului, mobilizând echipaje de poliție, pompieri și cadre medicale SMURD.

Accident în Gara CFR

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi au fost sesizați prin apel la 112, în jurul orei 12:08, cu privire la producerea unui eveniment feroviar în apropierea stației CFR Satu Mare.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că femeia s-ar fi angajat în traversarea căii ferate, moment în care a fost surprinsă și accidentată de un tren InterRegio care circula pe relația Valea lui Mihai – Satu Mare.

Intervenție de urgență a echipajelor ISU și SMURD

La scurt timp după apel, ISU Satu Mare a trimis în zonă echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cu o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD TIM și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Intervenția a fost asigurată de un ofițer și opt subofițeri.

Victima, aflată în stare de inconștiență la momentul sosirii salvatorilor, a fost preluată de echipajul SMURD TIM și transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Mecanicul locomotivei, testat cu etilotestul

Polițiștiii au precizat că mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul feroviar.