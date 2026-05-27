Nu este deloc ușor să ajungi campion național, indiferent de sport. În spatele unui asemenea rezultat stau ani întregi de muncă, antrenamente istovitoare, sacrificii, drumuri lungi și obositoare, ore nesfârșite petrecute în sală și multe momente în care trebuie să mergi mai departe chiar și atunci când oboseala își spune cuvântul.Iar dacă obținerea unui titlu este dificilă, menținerea lui de la un an la altul este și mai grea. Tocmai de aceea performanța lui Czigler Albert merită toată aprecierea comunității sătmărene. Chiar dacă evoluează pentru CSS Odorheiu Secuiesc, Albert rămâne un copil al județului Satu Mare, din Supuru de Jos, iar reușitele sale sunt și motivele noastre de mândrie.În perioada 22-26 mai, la Odorheiu Secuiesc, s-a desfășurat Campionatul Național de tenis de masă pentru echipe și individual, categoria U15.Sportivul sătmărean, pregătit la ACS Armand chiar de tatăl său și legitimat la CSS Odorheiu Secuiesc, a reușit să cucerească pentru al doilea an consecutiv titlul de Campion Național cu echipa harghiteană.Albert și colegii săi , Toro, Ceaușescu, Bărdaș și Gergely – au dominat competiția de la un capăt la altul. Echipa a disputat șapte meciuri și a avut un parcurs aproape perfect, cu un singur meci pierdut pe întreaga durată a turneului.În semifinale, formația din Odorhei a trecut fără emoții de Mediaș, scor 3-0, iar în marea finală a învins puternica echipă a CSA Steaua București cu 3-1, confirmând încă o dată statutul de cea mai bună echipă din țară la categoria U15.Performanțele lui Albert nu s-au oprit aici. La proba de dublu mixt, alături de Ioana Ionescu, sportiva legitimată la Steaua, a ajuns până în optimile de finală, iar la individual a avut același parcurs.În proba de dublu băieți, împreună cu Stoica Kewin din Mediaș, tânărul sătmărean a urcat pe a treia treaptă a podiumului și și-a adăugat în palmares o medalie de bronz, într-o competiție extrem de puternică, la care au participat cei mai valoroși 116 jucători din România.Pentru Supuru de Jos și pentru județul Satu Mare, performanța lui Czigler Albert este o dovadă că talentul, seriozitatea și munca pot duce un copil dintr-o comunitate mică până în vârful tenisului de masă românesc.