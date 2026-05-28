Consiliul Județean Satu Mare a anunțat deschiderea sesiunii de selecție a proiectelor care pot beneficia de finanțare nerambursabilă în baza Legii 350/2005, pentru programele culturale, sportive și de tineret dedicate comunității sătmărene.

Asociațiile și organizațiile neguvernamentale din județul Satu Mare sunt invitate să depună proiecte în vederea obținerii de fonduri din bugetul propriu al instituției, pentru anul 2026.

Potrivit anunțului, pentru această sesiune au fost alocate următoarele sume:

450.000 de lei pentru domeniul culturii, dintre care 300.000 de lei sunt destinați evenimentelor de mare anvergură, iar 150.000 de lei altor proiecte culturale;

200.000 de lei pentru proiecte sportive;

50.000 de lei pentru proiecte de tineret.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 1 iulie 2026, ora 14:00.

Reprezentanții organizațiilor interesate pot consulta documentația necesară pentru elaborarea și depunerea proiectelor pe site-ul oficial al Consiliului Județean Satu Mare:

Consiliul Județean Satu Mare – Finanțări nerambursabile 2026

Prin acest program, administrația județeană își propune să susțină inițiativele locale care contribuie la dezvoltarea vieții culturale, sportive și civice din județul Satu Mare.