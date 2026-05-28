INFRACTOR. Conducere sub influența alcoolului pe drumurile din Cehal

Locale 28.05.2026 15:58
Bărbat de 46 de ani ,depistat de polițiștii din Tășnad cu alcoolemie de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat


La data de 27 mai, în jurul orei 13:50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad au desfășurat activități de supraveghere și control al traficului rutier pe strada Principală din localitatea Cehal, unde au depistat un șofer aflat sub influența alcoolului.

În cadrul acțiunilor desfășurate în teren, polițiștii au oprit pentru control un autoturism care circula pe drumul public din localitate. La volan se afla un bărbat în vârstă de 46 de ani, domiciliat în Cehal.

În urma verificărilor efectuate, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește limita legală admisă pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

