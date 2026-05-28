Două sesiuni de informare dedicate accesului în profesie vor avea loc la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, în contextul pregătirilor pentru examenul de acces din octombrie 2026

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala Satu Mare continuă demersurile dedicate atragerii noilor generații către profesia contabilă, prin organizarea unor întâlniri online de informare adresate celor interesați de accesul în profesie.

Astfel, în datele de 29 mai și 2 iunie 2026, CECCAR organizează două sesiuni online în cadrul cărora participanții vor putea afla informații esențiale despre condițiile de acces în profesie, etapele pregătirii profesionale și oportunitățile pe care domeniul contabil le oferă tinerilor aflați la început de drum.

Înscrierile se pot realiza accesând formularul online disponibil aici:

Formular de înscriere la întâlnirile online CECCAR

Profesia contabilă, o alegere cu perspective solide

Reprezentanții CECCAR subliniază faptul că atragerea de noi talente reprezintă o preocupare constantă a organismului profesional, într-un context economic în care expertiza contabilă și consultanța financiară devin tot mai importante pentru mediul de afaceri.

Întâlnirile online își propun să ofere claritate celor interesați de cariera contabilă, punând accent pe avantajele profesiei, traseul educațional și perspectivele de dezvoltare profesională într-un domeniu aflat într-o continuă transformare.

Mai multe informații sunt disponibile și pe pagina oficială de Facebook a CECCAR:

Pagina de Facebook CECCAR România

Examenul de acces în profesie va avea loc în octombrie

Prima sesiune a examenului de acces organizată în anul 2026 este programată în perioada 1–2 octombrie.

Detalii privind condițiile de participare și organizarea examenului pot fi consultate aici:

Informații oficiale despre examenul de acces CECCAR 2026

De asemenea, candidații au la dispoziție platforma online pentru înscriere:

Platforma online de înscriere la stagiu CECCAR

Înscrierile se realizează exclusiv online și pot fi efectuate până cel târziu la data de 1 septembrie 2026.

Un pas important pentru viitorii specialiști în domeniul financiar-contabil

Prin aceste inițiative, CECCAR își reafirmă rolul activ în pregătirea noilor generații de profesioniști și în promovarea unei profesii esențiale pentru funcționarea mediului economic.

Într-o perioadă în care competențele financiare și expertiza contabilă sunt tot mai căutate, accesul în profesie poate reprezenta pentru mulți tineri începutul unei cariere stabile, moderne și pline de oportunități.