Ședința Colegiului Prefectural Satu Mare convocată în data de 28 mai 2026 de prefectul Altfatter Tamás a avut pe ordinea de zi mai multe subiecte de interes județean. Direcția Județeană de Mediu Satu Mare (DJM Satu Mare) a prezentat bilanțul activității din perioada 2025 – mai 2026, într-o expunere susținută de dr. Izabella Stier, directorul executiv al instituției. Pe aceeași ordine de zi, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a informat instituțiile prezente cu privire la situația focarelor active de pestă porcină africană și măsurile în curs de implementare.



Prin OUG nr. 103/2024, fostele agenții naționale ANPM și ANANP au fuzionat în ANMAP (Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate), iar cele 41 de agenții județene au devenit direcții județene de mediu, subordonate direct conducerii naționale. Principalul câștig operațional este simplificarea procedurilor: documentațiile care necesită atât acord de mediu, cât și aviz pentru situri Natura 2000 se depun acum la un singur ghișeu județean.

DJM Satu Mare funcționează cu 29 posturi ocupate din cele 35 de posturi prevăzute, organizate în Serviciul Reglementări, Serviciul Monitorizare și Laboratoare și Compartimentul Biodiversitate și Arii Protejate. Serviciul Reglementări supraveghează 45 de instalații industriale mari, 37 de instalații medii de ardere, 59 de instalații pentru distribuția carburanților și un amplasament SEVESO III pe teritoriul județului precum și peste 800 de activități economice care necesită autorizare din punct de vedere al protecției mediului.

Calitatea aerului este monitorizată în timp real prin două stații automate — SM1 în curtea Colegiului Național Ioan Slavici din Satu Mare și SM2 în municipiul Carei — datele fiind afișate public pe panoul exterior al Primăriei Satu Mare. Rețeaua manuală completează supravegherea prin zece puncte de prelevare a pulberilor sedimentabile și două puncte de măsurare a precipitațiilor. Compartimentul Biodiversitate și Arii Protejate administrează totodată un număr important de zone naturale protejate, printre care Pădurea Mare, Parcul Dendrologic Carei, Pădurea Noroieni și rețeaua europeană siturile Natura 2000.

Un proiect de referință finalizat în această perioadă este reabilitarea energetică a sediului instituției prin PNRR – Componenta 5, Valul renovării, în valoare de 4.032.644,62 lei. Lucrările au inclus izolarea termică, tâmplărie performantă, panouri fotovoltaice, pompă de căldură, iluminat LED și sistem de management energetic, reducând consumul de energie primară și emisiile de CO2 cu peste 60%.

Pe latura educativă, DJM Satu Mare a participat la Ziua Pământului, la Săptămâna Verde în școli, la evaluarea Eco-Școală, la Concursul Climathon Carei 2026 și la acțiuni de plantare, menținând o comunicare activă cu publicul prin comunicate și rețele de socializare.

La încheierea ședinței, prefectul județului Satu Mare a apreciat activitatea DJM Satu Mare și a transmis un mesaj adresat tuturor conducătorilor de instituții deconcentrate din județ care vizează în mod direct calitatea actului administrativ: promptitudinea în soluționarea cererilor, transparența comunicării cu publicul și asumarea răspunderii la toate nivelurile ierarhice.

„Misiunea noastră, a tuturor celor aflați în serviciul public, este să servim cetățeanul — cu competență, cu respect și cu răspundere față de resursele publice încredințate. Calitatea acestui serviciu nu este opțională și nu depinde de bunăvoința fiecăruia. Este o obligație de funcție asumată în mod conștient în ziua în care am acceptat această responsabilitate.

Vreau să fim foarte clari asupra unui lucru esențial: o problemă cu care un cetățean se adresează unei instituții poate părea minoră pentru funcționarul care o primește. Pentru omul din fața ghișeului, însă, aceea poate fi problema vieții lui. Această diferență de perspectivă nu mai are ce căuta în administrația publică. Datoria noastră este să ascultăm, să înțelegem și să găsim calea administrativă corectă — nu să îndrumăm oamenii spre instanțe pentru situații pe care le putem și trebuie să le rezolvăm noi înșine. Când trimitem un cetățean la instanțe pentru ceva ce putea fi rezolvat la birou, nu am respectat procedura — am eșuat în misiunea noastră fundamentală.