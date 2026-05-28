Mai multe linii de autobuz vor circula pe rute modificate în perioada 28 mai – 1 iunie, din cauza restricțiilor impuse pentru desfășurarea evenimentelor





Transurban Satu Mare anunță modificări importante în circulația autobuzelor cu ocazia Zilelor Orașului Satu Mare 2026. Devierile vor intra în vigoare începând de joi, 28 mai 2026, ora 17:00, și se vor aplica până luni, 1 iunie 2026, ora 06:00.

Măsurile sunt necesare pentru buna desfășurare a evenimentelor organizate în cadrul celei mai mari sărbători a comunității sătmărene.

Linia 1 – traseu deviat prin Gara CFR și Pod Decebal

Autobuzele de pe linia 1 vor circula pe traseul:

Micro 16 – Pod Golescu – strada Horea – Gara CFR – Gheorghe Doja – bulevardul Vasile Lucaciu – Pod Decebal – strada Careiului – Spitalul Județean – Micro 16.

Linia 6B – modificări prin Podul Decebal

Linia 6B va circula pe traseul:

strada Botizului – Fabrica de Bere – Podul Decebal – strada Careiului – Fabrica de Pâine – bulevardul Vasile Lucaciu.

Linia 9 – capăt de linie mutat la Piața Mare

Linia 9 va circula normal până vineri, 29 mai, ora 17:00. Ulterior, traseul va fi:

DeLonghi – Kaufland Careiului – Pod Golescu – strada Martirilor Deportați – strada Nicolae Golescu.

➡️ Capătul de linie va fi la Piața Mare.

Linia 13 – trasee diferite pentru tur și retur

➡️ TUR:

Brândușa – Pod Golescu – Iuliu Maniu – Casa de Modă – Muzeul Județean – Corvinilor – strada Botizului – Fabrica de Bere.

⬅️ RETUR:

Fabrica de Bere – strada Botizului – Catedrala Ortodoxă – Gheorghe Doja – Pod Decebal – strada Careiului (Kaufland) – Lebăda – Brândușa.

Linia 15 – modificări prin Gara CFR și Micro 17

Linia 15 va circula pe traseul:

strada Amațiului – Pod Golescu – strada Horea – Casa de Modă / Gara CFR (sâmbătă și duminică) – Gheorghe Doja – bulevardul Vasile Lucaciu – Pod Decebal – Piața G. Boitor – Micro 17 – strada Amațiului.

Linia 17 – capăt temporar la Catedrala Ortodoxă

Linia 17 va circula normal până vineri, ora 17:00, după care va circula dus-întors pe Pod Decebal.

➡️ Capătul de linie va fi la Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului.

Linia 17B – traseu modificat spre Sătmărel

Autobuzele de pe linia 17B vor circula pe ruta:

Solidarității – strada Gheorghe Doja – Pod Decebal – Spitalul Județean – strada Magnoliei – Sătmărel.

Linia 18 – modificări după ora 17:00

Linia 18 va circula normal până vineri, 29 mai, ora 17:00, după care va urma traseul:

I. Vidu – Pod Golescu – Iuliu Maniu – Casa de Modă – Muzeul Județean – strada Corvinilor – strada Botizului.

La retur, traseul va rămâne cel obișnuit.

Linia 29B – modificări pentru cursa de dimineață

Cursa cu plecare la ora 06:00 din cartierul 14 Mai va circula pe traseul:

Solidarității – strada Iuliu Maniu – Piața Mare – Pod Golescu – DeLonghi.

Recomandări pentru călători

Reprezentanții Transurban Satu Mare recomandă călătorilor să consulte din timp modificările de traseu și să își planifice deplasările ținând cont de restricțiile impuse în perioada Zilelor Orașului Satu Mare.