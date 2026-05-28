Zeci de echipaje din întreg județul Satu Mare au participat la una dintre cele mai importante competiții de educație pentru sănătate și acordarea primului ajutor organizate de Crucea Roșie Română aflat la ediția a 65-a

Sala de sport „Ecaterina Both” din municipiul Satu Mare a devenit joi, 28 mai 2026, locul în care solidaritatea, responsabilitatea și spiritul civic s-au întâlnit într-un eveniment dedicat educației pentru sănătate și salvării de vieți omenești. Etapa județeană a Concursului „Sanitarii Pricepuți”, ajuns la impresionanta ediție cu numărul 65, a reunit sute de elevi din întreg județul, dornici să își demonstreze cunoștințele și abilitățile în acordarea primului ajutor.

Organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Județul Satu Mare, concursul a început la ora 10:00 și a adus împreună 343 de elevi cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, grupați în 38 de echipaje de gimnaziu și liceu, reprezentând atât mediul urban, cât și comunitățile rurale ale județului.

O competiție cu tradiție, dedicată educației și responsabilității

„Sanitarii Pricepuți” rămâne unul dintre cele mai longevive și apreciate programe educaționale ale Crucii Roșii Române. Înființat în anul 1962, concursul continuă să formeze generații de copii și tineri pregătiți să reacționeze corect în situații de urgență și să promoveze un stil de viață sănătos în comunitățile lor.

Participanții au avut de trecut două probe importante – una teoretică și una practică – în cadrul cărora și-au demonstrat cunoștințele medicale, capacitatea de reacție, spiritul de echipă și stăpânirea tehnicilor de prim ajutor.

Buna desfășurare a evenimentului a fost asigurată de aproximativ 60 de persoane din partea Crucii Roșii Satu Mare, printre care arbitri și voluntari implicați activ în organizarea competiției.

Mesaje de apreciere pentru elevi, profesori și voluntari

Prezent la eveniment, prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a transmis un mesaj de susținere și apreciere pentru organizatori și participanți.

„Particip cu drag și interes la această manifestare care dovedește că valorile umanitare ale Crucii Roșii sunt mai actuale ca oricând. Este impresionant să vezi cu câtă seriozitate și dedicare acești copii au învățat să protejeze o viață omenească. Crucea Roșie Satu Mare face o muncă remarcabilă și o face cu inimă”, a declarat prefectul județului.

Acesta a adresat felicitări directoarei Crucii Roșii Satu Mare, Rodica Borlan, precum și întregii echipe de voluntari pentru profesionalismul și consecvența cu care duc mai departe tradiția concursului.

La rândul său, Consiliul Județean Satu Mare a evidențiat importanța educației pentru sănătate și a pregătirii în acordarea primului ajutor, subliniind că mesajul „Primul ajutor salvează vieți!” reprezintă o realitate demonstrată de peste șase decenii.

Spirit de echipă și lecții care pot face diferența

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, prezent la competiție, a apreciat implicarea elevilor și dedicarea profesorilor coordonatori.

„Concursul ne-a demonstrat încă o dată că primul ajutor chiar poate salva vieți, iar pregătirea și implicarea fac diferența. Mă bucur că am făcut parte din această experiență alături de colegi dedicați și profesori implicați”, a transmis acesta.

Evenimentul a oferit nu doar o competiție educativă, ci și o lecție importantă despre solidaritate, empatie și responsabilitate socială. Pentru mulți dintre participanți, experiența trăită în cadrul concursului poate reprezenta primul pas spre implicarea activă în salvarea și protejarea vieții omenești.

O investiție în siguranța comunității

Prin continuitatea sa impresionantă și prin numărul mare de participanți implicați an de an, concursul „Sanitarii Pricepuți” demonstrează că educația pentru sănătate și acordarea primului ajutor rămân priorități esențiale pentru comunitate.

Ediția a 65-a a confirmat încă o dată că județul Satu Mare are tineri bine pregătiți, implicați și dornici să contribuie la construirea unei societăți mai sigure și mai responsabile.