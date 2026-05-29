



Sala Mare de Festivități a Instituției Prefectului Județului Satu Mare a găzduit vineri, 29 mai 2026, ceremonia de absolvire a promoției 2023–2026 a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Administrație Publică, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” – Extensia Satu Mare.

La eveniment au participat cadre didactice, părinți, invitați și reprezentanți ai autorităților locale și județene. Printre cei prezenți s-a numărat și prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, care le-a adresat absolvenților un mesaj de felicitare și încurajare.

În discursul său, prefectul a subliniat importanța formării profesionale oferite de Universitatea „Babeș-Bolyai” și rolul pe care tinerii absolvenți îl pot avea în dezvoltarea administrației publice locale. Acesta a evidențiat faptul că județul Satu Mare are nevoie de specialiști bine pregătiți, capabili să contribuie la modernizarea și eficientizarea instituțiilor publice.

„Astăzi marcați un moment de referință pentru parcursul vostru academic și personal. Pregătirea pe care ați primit-o aici vă oferă competențele, rigoarea și responsabilitatea necesare pentru a răspunde provocărilor administrației publice moderne”, a transmis prefectul Altfatter Tamás.

Totodată, reprezentantul Guvernului în teritoriu i-a îndemnat pe absolvenți să își valorifice cunoștințele în beneficiul comunităților locale și să ia în considerare o carieră în instituțiile publice din județ.

Festivitatea a marcat finalul unei etape importante din viața absolvenților și începutul unui nou parcurs profesional, într-un domeniu esențial pentru funcționarea și dezvoltarea comunităților locale.