La mulți ani , Albert Czigler! Campionul din Supur împlinește 14 ani!

Sport 29.05.2026 11:17
La mulți ani , Albert Czigler! Campionul din Supur împlinește 14 ani!


Astăzi îl sărbătorim pe Czigler Albert Armand, colecționarul de medalii de la Supur!

Albert transformă fiecare antrenament într-o demonstrație de ambiție și fiecare competiție într-un adevărat spectacol. La împlinirea frumoasei vârste de 14 ani, demonstrează o maturitate sportivă incredibilă și o foame de succes specifică marilor campioni.

Chiar azi, 29 mai, de ziua lui, ocupă locul 86 mondial și 69 european — performanțe care confirmă că drumul său în sportul de elită este abia la început.

Disciplina, seriozitatea și munca depusă zi de zi îl vor duce direct în vârf. Talentul deschide uși, însă perseverența îl va menține acolo unde îi este locul: pe primul loc!

La mulți ani, campionule!

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda