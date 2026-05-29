Tășnad este o destinație în care îți poți petrece zile întregi fără să te plictisești, însă pentru cei care aleg sejururi mai lungi sau preferă să evite orele de vârf din timpul zilei, există și alternative interesante în afara stațiunii.

Zona din jur oferă oportunități perfecte pentru mici escapade, care completează experiența de vacanță.

1. O vizită la Castelul din Carei

La doar câteva zeci de minute de Tășnad, Castelul Károlyi din Carei este una dintre cele mai frumoase atracții turistice din nord-vestul țării. Clădirea impresionantă, înconjurată de un parc dendrologic, oferă o combinație de istorie, arhitectură și relaxare. Este locul ideal pentru o plimbare liniștită sau pentru câteva ore petrecute într-un cadru elegant și răcoros.

2. Echitație și timp petrecut în natură

Pentru cei care caută o experiență diferită, în zonă există operatori care oferă activități de echitație. Fie că este vorba de o plimbare scurtă sau de o experiență mai complexă, contactul cu natura și ritmul calm al unei astfel de activități aduc un plus de relaxare vacanței.

3. Pescuit în liniște, departe de aglomerație

Lacurile de pescuit din apropierea Tășnadului rămân o alegere excelentă pentru cei care vor să evadeze din agitație. Este o activitate simplă, dar eficientă pentru deconectare, mai ales în orele în care soarele este puternic și ștrandul este mai aglomerat.

Aceste opțiuni transformă Tășnadul într-o destinație flexibilă, în care vacanța nu se limitează doar la ștrand. Chiar și pentru cei care stau mai multe zile sau preferă un ritm mai variat, există suficiente alternative pentru a păstra fiecare zi diferită.

