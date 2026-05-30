



Un eveniment tragic a avut loc vineri seara, în municipiul Satu Mare. Un copil în vârstă de doar 2 ani și-a pierdut viața după un incident petrecut la unul dintre spațiile de joacă amenajate în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Orașului.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, la solicitarea PresaSM, oamenii legii s-au sesizat din oficiu în jurul orei 23:00 cu privire la faptul că minorul, din localitatea Micula, se afla împreună cu părinții în zona de agrement din Piața 25 Octombrie, unde ar fi suferit o cădere în timp ce urca pe un tobogan gonflabil.

La fața locului au intervenit de urgență echipajele medicale, care au efectuat manevre de resuscitare conform procedurilor. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, copilul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga spitalului pentru efectuarea necropsiei, investigație care urmează să stabilească cu exactitate cauza decesului.

Polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Sursa: IPJ Satu Mare, informații transmise la solicitarea PresaSM.