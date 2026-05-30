







În această dimineață, în jurul orei 07:45, pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de depozitare a cerealelor din localitatea Adrian.





La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospeciala de intervenție și salvare la înălțimi, un echipaj de prim ajutor SMURD, precum și comandantul Detașamentului de Pompieri Satu Mare. În sprijinul forțelor profesioniste au intervenit și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.





La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului halei, pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, existând riscul extinderii flăcărilor la întreaga construcție și la bunurile aflate în interior.





Pe parcursul intervenției, pompierii au identificat în interiorul halei îngrășăminte chimice, fapt care a impus adoptarea unei tactici defensive de stingere, pentru limitarea riscurilor și protejarea personalului operativ. Totodată, în urma incendiului a fost distrus un utilaj agricol aflat în interiorul construcției.

Datorită intervenției coordonate și susținute a forțelor participante, incendiul a fost localizat și lichidat, înaintea producerii altor pagube.





Din primele cercetări efectuate la fața locului, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric generat de un cablu deteriorat.

ISU Satu Mare reamintește cetățenilor și operatorilor economici importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a înlocuirii elementelor deteriorate, pentru prevenirea producerii unor astfel de evenimente care pot genera pagube materiale importante și pot pune în pericol vieți omenești.