



Echipa MultitouchCNME a Colegiului Național ,,Mihai Eminescu” marchează un nou moment de excelență prin Mențiunea MEC obținută de ANTONIU BENE (XA) și LUCA MOLDOIVAN (XIA) la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică, care s-a desfășurat la Iași, în perioada 26-29.05.2026, competiție care premiază originalitatea, rigoarea și capacitatea de a transforma ideile în proiecte cu impact real.

Proiectul a fost prezentat în cadrul secțiunii Științe Aplicate, una dintre cele mai solide și competitive ale olimpiadei, recunoscută pentru nivelul ridicat de inginerie, pentru rigoarea tehnică și pentru faptul că atrage constant elevi cu gândire creativă și capacitate de inovare.

Rezultatul lui Antoiu și Luca demonstrează că rezultatele solide apar acolo unde există muncă susținută, anduranță și determinare reală, dar și forța colectivă a unei echipe care a înțeles că performanța se naște din colaborare, din idei puse în comun, din ore întregi de testare, ajustare și perseverență.

,,Felicitări, așadar, echipei mari de proiect: Daria Soponar, Denis Mindrut, Raul Danci, Dani Gulias, Ștefan Silaghi (XA) și Andras Pater (XIB).

Felicitări și mulțumiri experților implicați în acest proiect extrem de complex, frumos și (poate prea) avangardist: prof.dr.Geta Cozma (Mentor;Perspectivă Transdisciplinară ); prof. Viorel Solschi (Fizică); prof. Felicia Vida (IT / TIC); ing. Marian Stan (Inginerie / Software Developer, CONTINENTAL, Frankfurt).

Adresăm mulțumiri speciale dlui. Vasile Lucuț, Director General UNICARM, pentru mentorarea constantă în domeniul agriculturii și pentru susținerea financiară esențială care a făcut posibilă demararea construcției roboților și a dronei. Sprijinul domniei sale a oferit echipei nu doar resurse, ci și încrederea necesară pentru a transforma o idee ambițioasă într-un proiect real, cu impact educațional și tehnologic.

Așadar, pentru noi, munca în echipă nu este un slogan, ci un mod de a construi proiecte care rezistă, impresionează și inspiră.

Felicitări dragilor noștri elevi pentru maturitatea științifică și pentru modul exemplar în care au reprezentat școala la nivel național! Suntem mândri de voi și de drumul pe care îl deschideți pentru generațiile care vin! Dincolo de diplomă, ați câștigat Experiență și ați construit Prietenii!” a transmis colectivul colegiului.