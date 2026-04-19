Un moment de profundă reculegere și respect pentru istoria orașului

Sătmărenii au fost duminică în sărbătoare participând la manifestările dedicate împlinirii a 107 ani de la intrarea Armatei Române în municipiul Satu Mare. Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru solemn, încărcat de emoție și respect, la Monumentul Eroului Necunoscut din Parcul Central (Piața Libertății), aducând un omagiu celor care au contribuit la istoria orașului.

Eveniment omagiat cum se cuvine

Evenimentul de la Satu mare a fost omagiat cum se cuvine, fiind onorat de prezența europarlamentatului Gheorghe Cârciu, a deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a subprefectului Ioan Tibil, a vicepreședinților Consiliului Județean, Roxana Petca și Cătălin Filip, a viceprimarilor municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan.





De asemenea, la eveniment au mai fost reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate din județ, a instituțiilor subordonate MApN și MAI, reprezentanți ai mediului politic dar și simpli cetățeni.

Ceremonial militar și religios

Manifestările au debutat cu trecerea în revistă a Gărzii de Onoare de către subprefectul Ioan Tibil.









A urmat intonarea Imnului Național al României de către interpretul Petrică Mureșam. A urmat apoi un Te-Deum oficiat de un sobor de preoți.





Atmosfera a fost una de profund respect, în care tăcerea și solemnitatea au subliniat importanța evenimentului comemorativ.

Însemnătatea momentului

În continuare, subprefectul Ioan Tibil a evocat, în discursul său, semnificația istorică a zilei și rolul esențial pe care evenimentele trecutului l-au avut în formarea identității comunității sătmărene.





Apoi, tânărul Luca Mărginean, din cadrul Ansamblului Focloric Cununița Năzdrăvană, a interpretat o frumoasă piesa din repretoriul regratatului Nicolae Sabău.





Depuneri de coroane și flori

Unul dintre cele mai emoționante momente ale ceremoniei l-a constituit depunerea de coroane, jerbe și buchete de flori la Monumentul Eroului Necunoscut.

Au fost depuse coronae de flori și din partea partidelor politice, PSD având cea mai numeroasă delegație.





Gestul simbolic a reprezentat un omagiu adus eroilor și tuturor celor care au contribuit la istoria orașului.





Defilarea gărzii de onoare

Manifestarea s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare, moment care a încheiat într-o notă solemnă întreaga ceremonie. Participanții au asistat cu respect la acest final simbolic, care a subliniat continuitatea tradițiilor militare și a memoriei istorice.





Evenimentul s-a constituit într-un moment de reflecție și recunoștință, reafirmând legătura comunității cu istoria sa și respectul față de cei care au scris-o.



