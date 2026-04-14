UEFA îi dă dreptate lui Istvan Kovacs!

Decizie





- Barcelona învinsă și la „masa verde” după plângerea respinsă oficial

Decizie fermă a UEFA în unul dintre cele mai discutate episoade din actuala ediție a Ligii Campionilor: forul european a respins plângerea depusă de FC Barcelona după înfrângerea cu Atletico Madrid, scor 0-2, în sferturile competiției.

Comisia de Control, Etică și Disciplină a UEFA a analizat sesizarea catalanilor privind o fază controversată din minutul 54 și a concluzionat clar: „plângerea este inadmisibilă”, fără a exista temei regulamentar pentru redeschiderea cazului. Practic, decizia confirmă integral prestația brigăzii conduse de arbitrul român Istvan Kovacs.

Faza contestată de Barcelona

Catalanii au reclamat un posibil henț în careu, în urma unei faze rapide în care mingea a ajuns la Marc Pubill în interiorul suprafeței de pedeapsă. Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, iar sistemul VAR nu a intervenit.

Decizia a fost contestată dur de banca Barcelonei, iar antrenorul Hansi Flick a susținut că un eventual penalty „ar fi putut schimba complet desfășurarea meciului”. Cu toate acestea, UEFA a considerat că arbitrajul s-a încadrat în regulament.

Kovacs, validat de forul european

Prin acest verdict, Istvan Kovacs primește o confirmare importantă la nivel internațional, într-un sezon în care a fost în centrul mai multor meciuri de top din Europa.

Arbitrul din Carei este deja o figură de referință în fotbalul continental, fiind primul arbitru din istorie care a condus finale în toate cele trei competiții majore UEFA: Conference League, Europa League și Champions League.

Episodul de la Cluj: decizie fără dubii

În paralel cu ecourile din Liga Campionilor, Kovacs a fost în centrul atenției și în fotbalul intern. La partida Universitatea Cluj – Universitatea Craiova, încheiată luni seara 4-0, „centralul” a fost lăudat pentru o decizie importantă din prima repriză.

Atacantul Craiovei, Monday Etim, a fost eliminat după un fault dur, cu talpa, asupra lui Dino Mikanovic. Faza a fost analizată ulterior și de fostul arbitru Marius Avram, care a confirmat corectitudinea deciziei.

„E greu de privit felul în care se îndoaie piciorul lui Mikanovic. Decizie corectă a lui Istvan Kovacs. Nu s-a grăbit, a analizat și a acordat corect cartonașul roșu”, a spus Avram.

România, pe lista mondială a arbitrajului

Prestigiul lui Kovacs este consolidat și de faptul că, alături de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, a fost inclus pe lista arbitrilor care vor oficia la FIFA World Cup 2026.

Pentru România, ar fi o revenire istorică: primul arbitru la un Campionat Mondial după patru decenii, după nume precum Nicolae Rainea sau Ioan Igna în anii ’70–’80.

Un sezon sub presiune, dar cu validări importante

Deși a fost criticat intens în presa spaniolă după meciul Barcelona – Atletico, unde a eliminat un jucător catalan după intervenția VAR, Kovacs primește acum două confirmări importante: una din partea UEFA și alta prin consistența deciziilor din competițiile interne și internaționale.

Într-un sezon tensionat, cu faze controversate și reacții aprinse, verdictul rămâne același: UEFA a închis cazul, iar Istvan Kovacs rămâne unul dintre arbitrii de top ai Europei.

Iar în timp ce Barcelona contestă, iar criticile continuă în presa spaniolă, realitatea oficială este simplă: deciziile sunt validate, iar cariera arbitrului român merge mai departe la cel mai înalt nivel.