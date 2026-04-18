Trupa lui Donca, Zsiga &co face spectacol și visele de salvare prind contur





Pe stadionul ”Daniel Prodan”, într-o sâmbătă în care tribunele au simțit din nou miros de fotbal adevărat, CSM Olimpia a livrat cel mai convingător meci al sezonului. 4–0 sec în fața Șelimbărului, a treia victorie consecutivă și, poate cel mai important, confirmarea că echipa lui Zoltan Ritli și Alexandru Botoș și întărită în staff de experimentatul Cristian Pustai a găsit rețeta revenirii.





Dacă în toamnă „galben-albaștrii” erau „patrula încasatoare”, primăvara îi găsește în rolul opus: o PATRULĂ de efect, cu patru goluri marcate și, în premieră în acest play-out, o defensivă impecabilă.













Cronica meciului





Pe o vreme numai bună pentru fotbal , un gazon excelent și în fața a peste 800 de spectatori startul de meci a fost unul exploziv. Tânărul Gheorghe Carpa, excelent pe parcursul partidei, a dat primul semnal (min. 9), dar adevărata descătușare a venit doar trei minute mai târziu. Mircea Donca a prins un șut de generic, de la aproximativ 30 de metri, peste portar , o execuție marcă înregistrată dacă ținem cont că de-alungul carierei acesta a mai marcat chiar și de la mijlocul terenului, care a ridicat tribunele în picioare: 1–0 (min. 12).





Olimpia a controlat apoi ritmul. Donca a mai încercat vigilența lui Măluțan din faze fixe, iar până la pauză Carpa și Vida au trecut pe lângă majorarea scorului. Oaspeții au avut posesia pe alocuri, dar fără să destabilizeze o apărare sătmăreană surprinzător de sigură și care a făcut un meci perfect, primul din play out în care nu încasează gol.





După pauză, scenariul a continuat în aceeași notă. Cosmin Zamfir, intrat excelent ca vârf împins în locul accidentatului Marius Hosu, a irosit o bună oportunitate (min. 48), însă desprinderea s-a produs în minutul 67: corner Donca, iar Matei Marin a reluat perfect cu capul : 2–0.





Finalul a fost o demonstrație de forță. Intrat de pe bancă, Zsiga Ervin a semnat o nouă execuție de generic din acest meci: lovitură liberă peste zid, direct în vinclu (min. 85) pentru 3–0.













În prelungiri, Zamfir a închis tabela după o degajare a lui Răilean care l-a lăsat singur cu porarul sibienilor...: 4–0 (90+3).

Victoria o aduce pe Olimpia la 23 de puncte, la un singur punct de Șelimbăr, echipa aflată pe locul de baraj. Cu trei etape rămase, lupta pentru salvare este complet deschisă.

Urmează o deplasare dificilă la Afumați, apoi duelul de acasă cu Tunari , meciuri care pot decide sezonul.

CSM Olimpia nu mai e echipa fragilă din tur. Este o formație care marchează, se apără organizat și, mai ales, crede. Iar la Satu Mare, după mult timp, speranța nu mai e doar un cuvânt și nu lasă doar impresia că moare ultima.... e un obiectiv tot mai aproape.









Caseta tehnică





CSM Olimpia Satu Mare – CSC Șelimbăr 4–0 (1–0)

Stadion: Stadionul Olimpia Daniel Prodan

Arbitru: Mihai Laurențiu Ene (Giurgiu)

Asistenți: Marius Ionuț Matica (Oradea), Marius Bărbulescu (București)

Rezervă: Dragoș Nicolae Lunca (Cluj-Napoca)

Marcatori: Mircea Donca (12), Matei Marin (67), Zsiga Ervin (85), Cosmin Zamfir (90+3)

CSM Olimpia: Dorian Răilean – Matei Marin, Amine Ghazoini, Paul Copaci, Cătălin Oanea (83 Raji Ayomide), Mickaël Panos, Mircea Donca (83 David Stăiculescu), Vida Kristopher (71 Zsiga Ervin), Gheorghe Carpa (89 Tasi Dániel), Albert Hofman (71 Alin Văsălie), Cosmin Zamfir

Antrenor: Zoltan Ritli. Antrenor secund: Alexandru Botoș, Director sportiv: Cristi Pustai





CSC Șelimbăr: Măluțan – Telcean, Natea (46 Șerban), Wiktorski, Călugăr (46 Benzar) – Buzan, Luca (76 Vuc), Boboc (70 Ayine), Lenghel (46 Ivan) – Petrescu, Bucuroiu

Antrenor: Eugen Beza





Reacții după meci





Antrenorul secund Alexandru Botoș „Piri” a subliniat importanța succesului:

„Am pregătit foarte atent acest meci, știind cât de important este pentru ambele echipe. Dacă pierdeam astăzi, practic puteam închide porțile pentru Liga a 2-a. De aceea era esențial să câștigăm – și mă bucur că am reușit.

Mă bucur mult că suporterii au venit în număr mare la stadion și sper ca la următorul meci să fie și mai mulți alături de noi.

Totuși, nu ne putem relaxa: astăzi ne bucurăm de victorie, dar de mâine ne concentrăm deja pe partida cu Afumați. Simt că echipa se leagă din ce în ce mai bine, iar acest lucru este foarte important. Venirea lui Cristian Pustai a fost un plus pentru noi și cred că staff-ul, conducerea și jucătorii formează un grup unit și puternic. Sper să rămânem la fel până la finalul sezonului.

Aș vrea să evidențiez și prestațiile celor doi tineri, Matei Marin și Ghiță Carpa. Dacă înainte aveau evoluții oscilante, în ultimele etape au devenit mult mai constanți și ne ajută foarte mult.”

Marcatorul golului de 3–0, Zsiga Ervin, a vorbit despre execuția sa:

„A fost un moment special pentru mine. Mă bucur că am reușit un asemenea gol și că am ajutat echipa. Se vede că ne omogenizăm și fiecare jucător contribuie când intră pe teren.”













Dublă Samake pentru Chiajna, Mustacă învinge Dumbrăvița lui Fabian

Play out-ul Ligii a 2-a e acum interesant doar pentru ultimele patru clasate.

Situația s-a echilibrat după rezultatele de sâmbătă, CSM Olimpia și Tunari reușind să se impună în fața echipelor aflate în luptă directă pentru salvare. Iar printre marcatorii etapei s-au regăsit și doi dintre foștii jucători ai Olimpiei. Samake a reușit o dublă și Chiajna a câștigat la Reșița după ce a fost condusă cu 1-0. Iar Robert Mustacă a marcat golul victoriei prin care Tunari, la care evoluează și portarul sătmărean , Sebastian Moroz , a învins Dumbrăvița lui Florin Fabian.

Grupa B

FC Bacău – CS Afumaţi 3-1

P. Petre 8, An. Pavel 21, Aftanache 90 / Diomande 64

ACSM Reşiţa – Concordia Chiajna 1-2

Elton Da Silva 20 / Samake 60 și 90+1

CS Tunari – CSC Dumbrăviţa 2-1

Bălan 10, Mustacă 85/ Popovici 20

CSM Olimpia Satu Mare – CSC Şelimbăr 4-0

Donca 12, M. Marin 67, Zsiga 85, Zamfir 90+3

CLASAMENT

1. CSM Reșița 40p

2. FC Bacău 39

3. Concordia Chiajna 37

4. CS Afumați 34

5. CSC Dumbrăvița 26

6. CSC 1599 Șelimbăr 24

7. CSM Olimpia Satu Mare 23

8. Tunari 20





Etapa următoare (25 aprilie): Chiajna – Bacău, Afumați – Olimpia, Șelimbăr – Tunari, Dumbrăvița – Reșița,



