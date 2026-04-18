ILEGALITĂȚI Amenzi de 11.000 de lei după controalele DSVSA în unitățile alimentare din Satu Mare

18.04.2026 08:31
Nereguli privind depozitarea și igiena, sancționate de inspectorii sanitar-veterinari

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare au aplicat sancțiuni în valoare totală de 11.000 de lei, în urma controalelor desfășurate în perioada 9–16 aprilie 2026, în domeniul siguranței alimentare.

Nereguli descoperite în zeci de unități

În cadrul celor 63 de acțiuni de control, inspectorii au verificat unități de procesare, restaurante, magazine alimentare, piețe și spații de depozitare.

Printre principalele neconformități identificate se numără depozitarea necorespunzătoare a produselor, lipsa etichetării, organizarea defectuoasă a spațiilor frigorifice și nerespectarea normelor de igienă.

Sancțiuni aplicate pentru siguranța consumatorilor

Amenzile au fost aplicate în special acolo unde deficiențele nu au fost remediate în termenul stabilit sau au reprezentat un risc real pentru sănătatea consumatorilor.

Reprezentanții instituției subliniază că aceste controale au un rol esențial în prevenirea incidentelor alimentare și în responsabilizarea operatorilor economici.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
