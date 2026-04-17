



Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Satu Mare, a organizat, vineri, 17 aprilie 2026, în Galeria de Artă a instituției, un eveniment cultural dedicat istoriei și arhitecturii orașului.





Manifestarea, desfășurată la Centrul de Creație Satu Mare, a cuprins prezentarea documentarului intitulat „Palatul Administrativ – Arhitectura unei epoci”, o producție care aduce în prim-plan unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale municipiului.





Documentarul explorează evoluția în timp a Palatului Administrativ din Satu Mare, punând accent pe valoarea sa arhitecturală, dar și pe rolul pe care l-a avut în dezvoltarea orașului. Considerat un reper urban important, edificiul reflectă specificul unei perioade istorice și rămâne un punct de referință pentru identitatea locală.





Au luat cuvântul: Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare; Felician Pop – președintele UZPR, filiala Satu Mare; Alina Dragoș – directoarea Colegiului Național „Ioan Slavici”; Ludovic Gyure, discipol al arhitectului Nicolae Porumbescu – cel care a proiectat Centrul Nou al municipiului Satu Mare; Violeta Iuoraș – vicepreședinta Filialei Teritoriale Satu Mare a Ordinului Arhitecților din România; Noemi Gyure – arhitectul-șef al județului Satu Mare. Momentele artistice au fost asigurate de Zina Clipici și Adrian Lupescu.





Producția este semnată de autorii Sas Andrei Raul, Popescu Mihnea Ștefan, Varga Alexandru Florian și Noje Daniel David, care au realizat o documentare amplă pentru a oferi publicului o perspectivă completă asupra clădirii și a contextului în care aceasta a fost construită.





Evenimentul s-a adresat tuturor celor interesați de istoria locală, arhitectură și patrimoniu cultural, reprezentând o oportunitate de a descoperi detalii mai puțin cunoscute despre unul dintre cele mai emblematice edificii din Satu Mare.



