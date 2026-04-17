Poliția Locală Satu Mare a desfășurat o acțiune pe malul râului Someș, în zona de picnic, unde a fost semnalată prezența unor persoane fără adăpost care și-au instalat corturi improvizate.

La fața locului, echipajele au găsit mai multe corturi improvizate, iar în jurul acestora erau risipite resturi menajere, ambalaje, pet-uri, resturi alimentare și deșeuri menajere. Oamenii străzii își făcuseră un adăpost temporar în apropierea apei, iar mizeria afecta atât aspectul zonei, cât și siguranța sanitară a locului.

Au fost identificate persoanele care se adăpostau acolo, acestea provenind din alte localități, iar în baza legii, acestea au fost conduse către comunele de domiciliu.

Ulterior, s-a intervenit pentru a curăța zona de toate deșeurile acumulate. Sacii de gunoi, resturile lăsate în urmă și corturile abandonate au fost ridicate, iar malul Someșului a fost readus la starea sa inițială.

Reprezentanții Poliției Locale Satu Mare atrag atenția că astfel de acțiuni vor continua și pe viitor, pentru a menține curățenia și siguranța în zonele publice, și recomandă cetățenilor să sesizeze orice situație similară la numărul de telefon al instituției.