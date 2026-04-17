Unul dintre cele mai importante obiective turistice ale municipiului Satu Mare, Turnul Pompierilor, își redeschide porțile pentru public în data de 17 aprilie 2026.

Cu această ocazie, autoritățile locale oferă acces gratuit vizitatorilor în perioada 17–19 aprilie, între orele 16:00 și 21:00. Începând cu 21 aprilie, turnul va putea fi vizitat zilnic în același interval orar, cu excepția zilelor de luni și a sărbătorilor legale.

Redeschiderea va fi marcată și printr-un eveniment dedicat tinerilor. Vineri, 17 aprilie, Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Satu Mare și The Line, organizează o petrecere în aer liber, începând cu ora 17:00. Participanții vor avea parte de muzică, dar și de jocuri de societate în aer liber.

Programul muzical al serii include:

17:00 – 21:00: DJ AAKI

DJ AAKI 21:00 – 00:00: Pumi

Turnul Pompierilor, simbol al orașului și atracție turistică de referință, revine astfel în circuitul public, oferind atât localnicilor, cât și turiștilor ocazia de a redescoperi Satu Mare dintr-o perspectivă unică.