



Elevii Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare au obținut rezultate remarcabile la Olimpiada Națională de Limba Engleză 2026, desfășurată în perioada 5–9 aprilie 2026, la Brașov, confirmând încă o dată nivelul ridicat de pregătire al unității de învățământ.

Ardelean Șerban Ioan, elev în clasa a X-a A, a obținut o mențiune, performanță care evidențiază seriozitatea și implicarea în studiul limbii engleze. De asemenea, elevii Hossu Darlla Andrada (clasa a XI-a C, profil bilingv), Sasu Tudor Răzvan (clasa a VII-a A) și Cozma Diana (clasa a IX-a F, profil bilingv) s-au remarcat prin evoluții foarte bune, contribuind la reprezentarea cu succes a județului Satu Mare la această competiție națională.

Rezultatele au fost obținute sub coordonarea profesorilor Csirák Mirabela, Istrate Ramona și Anițaș Tünde, cadre didactice care au avut un rol esențial în pregătirea elevilor. Munca susținută, atenția la detalii și dedicarea profesorilor s-au reflectat în modul în care elevii au abordat probele concursului.

Participarea la Olimpiada Națională de Limba Engleză presupune competențe avansate de comunicare, analiză și interpretare, iar rezultatele obținute demonstrează pasiunea elevilor pentru studiul limbilor străine și dorința lor de a performa.

Aceste reușite aduc un plus de prestigiu Colegiului Național „Mihai Eminescu” și învățământului sătmărean, reprezentând un exemplu de excelență și implicare pentru întreaga comunitate educațională.