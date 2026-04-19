Acțiuni integrate în zona de frontieră pentru combaterea infracționalității transfrontaliere și menținerea siguranței publice

La finalul acestei săptămâni, structurile de ordine și siguranță publică au desfășurat acțiuni ample în zona de frontieră a județului Satu Mare, vizând prevenirea și combaterea faptelor ilegale din traficul transfrontalier.

Acțiuni coordonate în zona de frontieră

Sub coordonarea Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, mai multe structuri de ordine publică au acționat în sistem integrat, în cooperare cu autoritățile maghiare și instituțiile cu atribuții în domeniul siguranței naționale.

Scopul acțiunilor a fost prevenirea migrației ilegale, combaterea contrabandei, a traficului de bunuri accizabile, a transporturilor ilegale de deșeuri, precum și a altor forme de infracționalitate transfrontalieră.

Verificări în puncte cheie de acces

Controalele au fost desfășurate pe principalele artere de comunicație din zonă, inclusiv pe traseele Satu Mare–Petea și Carei–Urziceni, dar și pe alte drumuri care fac legătura cu frontiera de stat.

Acțiunile au fost organizate atât în zona fostelor puncte de trecere a frontierei, cât și pe rutele intens circulate din apropierea graniței.

Peste 1.000 de persoane verificate

În cadrul operațiunilor, echipele mixte formate din polițiști de frontieră, polițiști ai Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, jandarmi, lucrători vamali și reprezentanți ai Biroului pentru Imigrări au verificat peste 1.000 de persoane și aproximativ 430 de mijloace de transport, utilizând aplicația eDAC.

De asemenea, la acțiuni au participat și reprezentanți ai Direcția Regională Vamală Cluj, precum și autorități din Ungaria, respectiv din zona Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Amenzi, sancțiuni și bunuri reținute

În urma verificărilor, au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 30.000 de lei, precum și 16 avertismente.

Totodată, autoritățile au dispus măsuri complementare, fiind reținute nouă certificate de înmatriculare, cinci seturi de plăcuțe auto și o carte de identitate a unui vehicul. În timpul acțiunilor au fost efectuate și cinci testări cu aparatul etilotest.

Acțiunile continuă

Reprezentanții structurilor implicate transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a menține un climat de siguranță în zona de frontieră și de a combate ferm orice formă de activitate ilegală.

Autoritățile subliniază că intensificarea controalelor face parte dintr-un efort constant de consolidare a siguranței la granițele României, în contextul noilor realități ale spațiului european.