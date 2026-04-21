Participanții sunt invitați la un sejur în Ocna Șugatag, într-un cadru prietenos și educativ

Parohia Ortodoxă Mărtinești a lansat o invitație adresată copiilor și tinerilor din comunitate pentru a participa la o excursie organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

Destinație: Ocna Șugatag

Excursia urmează să aibă loc în perioada 12–14 iunie, iar locația aleasă este Ocna Șugatag, o zonă cunoscută pentru peisajele sale pitorești și atmosfera liniștită, potrivită pentru activități recreative și educative.

Evenimentul este gândit ca o oportunitate pentru copii și tineri de a petrece timp împreună, de a se bucura de natură și de a participa la activități care îmbină relaxarea cu formarea spirituală și socială.

Astfel de inițiative contribuie la consolidarea relațiilor în comunitate și oferă participanților experiențe valoroase, dincolo de mediul cotidian.

Înscrieri și detalii

Organizatorii îi invită pe cei interesați să se înscrie până la data de 1 mai, pentru a putea asigura o bună organizare a excursiei.

Pentru informații suplimentare privind tarifele și detaliile logistice, doritorii sunt rugați să contacteze organizatorii la numărul de telefon 0757673401.

Coordonarea activității este asigurată de preotul Alin Vraja, care se implică activ în organizarea acestui eveniment dedicat celor mai tineri membri ai comunității.

Inițiativa Parohia Ortodoxă Mărtinești aduce în prim-plan importanța comunității, a educației și a timpului petrecut împreună, într-un cadru sigur și prietenos.