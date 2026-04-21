Spectacol chinologic internațional, demonstrații și competiții spectaculoase în 25 și 26 aprilie

La finalul săptămânii, în perioada 25–26 aprilie 2026, sătmărenii sunt invitați la un eveniment deosebit: Satu Mare Dog Show, organizat pe Stadionul Someșul. Timp de două zile, pasionații de animale vor putea admira câini de rasă proveniți din mai multe țări, într-un adevărat spectacol al eleganței și performanței canine.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăria Municipiului Satu Mare și al Centrul Cultural G.M. Zamfirescu.

Competiții și demonstrații spectaculoase

Programul include arbitraje în ringuri, parade, dar și competiții de tip Best in Show (BIS), unde vor fi desemnați cei mai frumoși câini ai expoziției. Publicul va putea urmări atât evaluările standard, cât și momente speciale, precum parada handlerilor în costum popular național.

Participarea internațională aduce un plus de valoare evenimentului, fiind prezente cluburi și arbitri din mai multe țări, inclusiv Cehia și Belarus, reprezentând rase precum Mastifful Tibetan sau Ciobăneștii de Asia Centrală.

Programul evenimentului

Sâmbătă, 25 aprilie 2026:

07:00 – Intrarea participanților

08:45 – Deschiderea oficială

09:00–12:00 – C.A.C. (arbitraje la ringuri), Junior BOG + BOG

12:00–13:00 – Pauză de masă

13:00–16:00 – C.A.C.I.B. (arbitraje la ringuri)

16:00 – Parada handlerilor în costum popular

16:15 – BIS C.A.C., Junior BIS, BIS

Evenimente speciale:

Asociația Club Câini Cireadă Elvețieni

Euroclub Tibetan Mastiff „Do-Khyi”

Asociația SAO – Ciobănești de Asia Centrală

Duminică, 26 aprilie 2026:

07:00 – Intrarea participanților

09:00–12:00 – C.A.C. (arbitraje), Junior BOG + BOG

12:00–13:00 – Pauză de masă

13:00–16:00 – C.A.C.I.B. (arbitraje)

16:00 – BIS C.A.C., Junior BIS, BIS

Moment special: „Cel mai frumos câine din Satu Mare”

O invitație pentru întreaga comunitate

Satu Mare Dog Show se anunță a fi unul dintre cele mai atractive evenimente ale primăverii, reunind pasiunea pentru animale cu spiritul competițional și eleganța raselor canine.

Organizatorii invită publicul larg să participe la acest spectacol unic, dedicat atât cunoscătorilor, cât și familiilor care doresc să petreacă timp într-un cadru dinamic și prietenos.