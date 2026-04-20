Organizația județeană s-a mobilizat masiv într-un moment considerat decisiv pentru direcția partidului și a guvernării

Luni, 20 aprilie 2026, a avut loc, în format hibrid, Consultarea Națională a Partidul Social Democrat privind rămânerea sau nu la guvernare în actuala coaliție. Dincolo de dimensiunea națională, un rol important l-a avut și organizația PSD Satu Mare, unde consultarea a reunit o prezență numeroasă a liderilor și aleșilor locali.





Mobilizare puternică la Satu Mare

La sediul PSD Satu Mare, consultarea a adus împreună o parte semnificativă a conducerii politice și administrative din județ.

La sediul PSD Satu Mare au fost prezenți: președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, secretarul executiv PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, subprefectul județului Satu Mare, Ioan Tibil, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, prim-vicepreședintele PSD Satu Mare, Gabriel Leș, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, președintele OFSD Satu Mare, Lenuța Cornea, președintele OSSD Satu Mare, Eugenia Sabău, președintele TSD Satu Mare, Bianca Șorian, președintele PES Satu Mare, Ciprian Crăciun, consilierii județeni, primarii, viceprimarii, consilierii locali, precum și președinții organizațiilor locale și ai structurilor de conducere interne.





Participarea extinsă a confirmat importanța momentului și implicarea directă a organizației județene în luarea unei decizii majore.

Un vot clar, exprimat democratic

În cadrul consultării, membrii PSD au fost întrebați direct dacă partidul trebuie să retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan.

Rezultatul la nivel național a fost unul categoric: 97,7% dintre participanți au votat „DA”. Mesajul acestui vot a fost resimțit și la nivelul PSD Satu Mare, unde opinia exprimată a reflectat nemulțumirile din teritoriu.





Vocea din teritoriu, adusă în prim-plan

Pre;edintele PSD Satu Mare, Mircea Govor, au subliniat că acest vot nu este unul formal, ci un vot „pentru oameni”, care reflectă realitatea din comunități: presiunea economică, nevoia de investiții și dificultățile cu care se confruntă administrațiile locale.





”Acest rezultat reflectă o poziție fermă, exprimată democratic, și transmite un mesaj puternic: PSD nu poate continua într-o formulă care nu răspunde așteptărilor românilor și nu oferă soluții reale pentru problemele actuale.

Credem că votul de astăzi trebuie privit ca un vot rațional, un vot matur, un vot pentru oameni. Un vot care trebuie să reflecte adevărul din teren și mesajul transmis de cetățeni, zi de zi, în fiecare comunitate”, a spus Mircea Govor.

Consultarea a fost percepută ca un exercițiu de responsabilitate politică și de asumare, în care decizia a fost luată pe baza experienței directe din teritoriu.

Semnal ferm pentru schimbare

În contextul actual, social-democrații transmit că nu pot continua într-o formulă de guvernare care nu răspunde așteptărilor cetățenilor și nu oferă soluții reale.

”România are nevoie de măsuri care să protejeze nivelul de trai, de politici care să sprijine economia și mediul privat, de investiții reale în infrastructură, sănătate și educație, dar și de respect față de administrațiile locale care duc greul în comunități. Pentru PSD, guvernarea trebuie să însemne rezultate concrete pentru oameni, nu blocaje, dispute și compromisuri fără sens.



În fața acestei situații, PSD nu poate rămâne indiferent. Mai bine o opoziție cu voce decât o guvernare cu capul plecat. Suntem obligați să luăm decizii în interesul cetățenilor, indiferent cât de dificile sunt acestea. România are nevoie de o direcție mai bună, iar această direcție nu se poate construi fără curaj, fără seriozitate și fără asumare”, a mai arătat Mircea Govor.





Mesajul care se conturează este unul clar: România are nevoie de stabilitate, dar și de politici eficiente, orientate către protejarea nivelului de trai, susținerea economiei și respect față de comunități.

Pentru PSD Satu Mare, acest moment reprezintă nu doar o decizie politică, ci și o asumare a responsabilității față de cetățeni și viitorul guvernării.