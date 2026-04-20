Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad lansează un nou program de studii universitare de masterat, începând cu anul universitar 2026–2027. „Marketingul și managementul organizației în spațiul european” este disponibil în centrele universitare din Satu Mare și Zalău.

Noul program de studiu, derulat pe parcursul a doi ani în cadrul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie, este conceput pentru a răspunde cerințelor actuale ale mediului socio-economic și pentru a pregăti specialiști capabili să performeze într-un context european dinamic și competitiv. Abordarea este una interdisciplinară, care îmbină conceptele de marketing modern cu principiile managementului organizațional, oferind studenților o perspectivă aplicată asupra modului în care funcționează organizațiile în spațiul european.

Curriculumul este orientat spre dezvoltarea competențelor practice, punând accent pe analiza piețelor, elaborarea strategiilor de marketing și gestionarea eficientă a proceselor organizaționale în contexte complexe și internaționale. Studenții vor beneficia de o pregătire adaptată realităților economice actuale și de instrumente relevante pentru integrarea rapidă pe piața muncii.

Înscrierile se vor putea efectua online de la data deschiderii platformei www.admitere.uvvg.ro.