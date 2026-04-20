Sâmbătă, 18 aprilie, Sala Sporturilor „Antonio Alexe” din Oradea a găzduit Cupa României la karate, competiție care a reunit sportivi din întreaga țară. Clubul EKC a fost reprezentat de un lot format din șapte sportivi, care au demonstrat ambiție și determinare în probele disputate.
Elevii antrenați de Anzik Arnold au concurat la două stiluri – WKF și Shobu Ippon – reușind să obțină rezultate notabile și să confirme nivelul bun de pregătire.
Rezultatele sportivilor EKC:
Buta Dragoș – locul I la Shobu Ippon
Costin Alma – locul III la WKF și locul II la Shobu Ippon
Parcălab Aaron – locul III la Shobu Ippon
David Ingrid – locul III la WKF și locul II la Shobu Ippon
Pugner Donca Gerard – locul III la WKF și locul III la Shobu Ippon
Anzik Dominik – locul IV la WKF și locul IV la Shobu Ippon
Ștefan Cadiș – locul VI la WKF și locul V la Shobu Ippon
„Copiii s-au prezentat foarte bine, fiecare participând la câte două probe. Sunt mulțumit de evoluția lor și de rezultatele obținute”, a transmis antrenorul Anzik Arnold.
Participarea la această competiție reprezintă un nou pas important în dezvoltarea tinerilor sportivi, care continuă să aducă rezultate frumoase pentru club și pentru Sătmar.