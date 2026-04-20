Rezultate remarcabile pentru sportivii Energy Kardio Club la Cupa României de la Oradea

Sport 20.04.2026 17:20









Sâmbătă, 18 aprilie, Sala Sporturilor „Antonio Alexe” din Oradea a găzduit Cupa României la karate, competiție care a reunit sportivi din întreaga țară. Clubul EKC a fost reprezentat de un lot format din șapte sportivi, care au demonstrat ambiție și determinare în probele disputate.
Elevii antrenați de Anzik Arnold au concurat la două stiluri – WKF și Shobu Ippon – reușind să obțină rezultate notabile și să confirme nivelul bun de pregătire.

Rezultatele sportivilor EKC:
Buta Dragoș – locul I la Shobu Ippon 
Costin Alma – locul III la WKF și locul II la Shobu Ippon 
Parcălab Aaron – locul III la Shobu Ippon 
David Ingrid – locul III la WKF și locul II la Shobu Ippon 
Pugner Donca Gerard – locul III la WKF și locul III la Shobu Ippon 
Anzik Dominik – locul IV la WKF și locul IV la Shobu Ippon
Ștefan Cadiș – locul VI la WKF și locul V la Shobu Ippon
„Copiii s-au prezentat foarte bine, fiecare participând la câte două probe. Sunt mulțumit de evoluția lor și de rezultatele obținute”, a transmis antrenorul Anzik Arnold.
Participarea la această competiție reprezintă un nou pas important în dezvoltarea tinerilor sportivi, care continuă să aducă rezultate frumoase pentru club și pentru Sătmar.


Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
