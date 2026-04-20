





































Sâmbătă, 18 aprilie, Sala Sporturilor „Antonio Alexe” din Oradea a găzduit Cupa României la karate, competiție care a reunit sportivi din întreaga țară. Clubul EKC a fost reprezentat de un lot format din șapte sportivi, care au demonstrat ambiție și determinare în probele disputate.Elevii antrenați de Anzik Arnold au concurat la două stiluri – WKF și Shobu Ippon – reușind să obțină rezultate notabile și să confirme nivelul bun de pregătire.Rezultatele sportivilor EKC:Buta Dragoș – locul I la Shobu IpponCostin Alma – locul III la WKF și locul II la Shobu IpponParcălab Aaron – locul III la Shobu IpponDavid Ingrid – locul III la WKF și locul II la Shobu IpponPugner Donca Gerard – locul III la WKF și locul III la Shobu IpponAnzik Dominik – locul IV la WKF și locul IV la Shobu IpponȘtefan Cadiș – locul VI la WKF și locul V la Shobu Ippon„Copiii s-au prezentat foarte bine, fiecare participând la câte două probe. Sunt mulțumit de evoluția lor și de rezultatele obținute”, a transmis antrenorul Anzik Arnold.Participarea la această competiție reprezintă un nou pas important în dezvoltarea tinerilor sportivi, care continuă să aducă rezultate frumoase pentru club și pentru Sătmar.