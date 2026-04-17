De câte ori mă apuc să scriu Caricatura mă cuprinde o stare de efervescență, un amalgam între speranță și teamă combinat cu cel de bucurie și îngrijorare. Asta nu numai prin prisma că sunt rapidist, ci și pentru că iubesc fotbalul românesc în general. Compar ce se întâmplă pe dreptunghiurile înierbate de la noi cu cele de la vecini și mai apoi cu cele din vestul Europei. Adică cu fotbalul comparabil cu al nostru, gen Ungaria, Bulgaria sau cel din țările fost iugoslave, cu cel superior nouă gen Olanda, Grecia, Ucraina, Turcia sau Portugalia și cu cel din stratosfera tip Anglia, Spania, Germania, Franța și Italia.

Dar să trecem la ale noastre. S-au cam limpezit apele atât în grupa speranțelor cât și în grupa temerilor ar spune unii. Actuala configurație a clasamentelor le-ar da dreptate, doar că sfera din piele de multe ori devine ovoidă, mai ales atunci când combatantele o șfichiuesc de mama focului cu acea speranță și teamă de care vă vorbeam. Așa că nu-i bine să decretăm încă. Să mai lăsăm teama și speranța să se manifeste în dorința noastră de a trăi periculos.

Gazdele iară și-au atras majoritatea punctelor, 14 mai exact (patru victorii și două egaluri), prin cele 15 goluri înscrise. Oaspeții cu cele doar patru goluri marcate au obținut totuși 8 puncte, cu unul mai mult decât până acum în play-off/out. Grupa speranțelor: CFR - Dinamo 1-1 mai roșu decât vișiniu; Rapid - Argeș 0-0 deplorabil cu un Gâlcă nepăsător; „U” - Craiova 4-0 moralizator. Grupa temerilor: Sibiu - Farul 1-0 „al ultimo minuto” sau mai bine spus „in letzte Minute”; UTA - Botoșani 3-1 lent dar meritat; FCSB - Oțelul 4-0 lejer; Unirea - Petrolul 1-2 aici și eu am ținut cu Petrolul dar nu așa intens ca arbitrul; Metaloglobus - Miercurea Ciuc 0-1 cu coada sub abdomen.

Ultima etapă din turul play-off/out-ului ne rezervă oare o nouă etapă favorabilă gazdelor? Dacă la optimiști acest lucru este mai puțin plauzibil la pesimiști, dintre echipele ce joacă în deplasare, doar pe litoral oaspeții nu s-ar mulțumi cu un egal.

Grupa campionat:

Craiova - Rapid (duminică, ora 21) Derbiul etapei. Oare cât a contat înfrângerea la scor a oltenilor din etapa precedentă? Dar muștruluiala din tabăra giuleștenilor de după prestația îngrozitoare, datorată în principal lui Gâlcă zic eu, din partida cu argeșenii? În general meciurile dintre cele două echipe au ritm, dar distanța de patru puncte dintre ele va fi o obsesie pentru Rapid și un sentiment de încredere pentru juveți. Hai Rapid!

Dinamo - „U” (sâmbătă, ora 21) Să-i încurce oare dinamoviștii pe prietenii lor clujeni din marșul triumfal al acestora spre primul lor titlu de campioni? Singurul trofeu al „șepcilor roșii” a fost Cupa României obținută acum 61 de ani. În general clujenii au fost cei care își dovedeau „prietenia”. Să fie rândul bucureștenilor acum? Aș prefera să se joace cinstit chiar dacă în vizorul celor două echipe se află și meciurile de cupă de săptămâna viitoare (joi, respectiv marți);

Pitești - CFR (vineri, ora 20,30) Uite un meci care trebuie văzut. Acea jumătate de punct care le desparte face din această partidă un joc de care pe care în care cel care (vă place jocul de cuvinte?) iese învingător se poate gândi conștiincios la Europa, mai ales că finala Cupei României este foarte probabil să se dispute între echipe de pe podiumul campionatului și atunci locul patru intră în discuții pentru o prezență la barajul cu, cel mai probabil, FCSB.

1. „U” 39p

2. Craiova 36p

3. Rapid 32p

4. CFR 30,5p

5. Argeș 30p

6. Dinamo 28p

Grupa retrogradare

Galați - Arad (vineri, ora 17,30) Cel mai interesant meci al grupei se desfășoară, în deschiderea etapei, pe malul Dunării. Chiar dacă administrațiile celor două echipe nu și-au făcut temele și nu se pot prezenta la un eventual baraj pentru Europa, orgoliul lor va fi zgândărit;

Constanța - FCSB (luni, ora 20,30) Meciul de închidere al etapei. Schimbarea de antrenor din sânul marinarilor nu are cum să se vadă în acest scurt timp, mai ales că aceasta a picat cu totul neprevăzut. Pe de altă parte se pare că bucureștenii și-au regăsit ritmul;

Miercurea Ciuc - Slobozia (sâmbătă, ora 14,30) Secuii, pentru a le crește probabilitatea de a disputa un joc de baraj pentru o vară europeană au nevoie strict de victorie. Nu le ajunge doar un loc patru pentru aceasta. Trebuie să-i depășească și pe botoșeneni sau pe cei ce fac ce spune Becali. Grea treabă!

Botoșani - Metaloglobus (luni, ora 17,30) Normal ar fi ca moldovenii să câștige lejer această partidă. Nu știu ce mă face să cred că vom avea parte de o surpriză;

Ploiești - Sibiu (duminică, ora 17,30) Cenușăreasa etapei. Dacă vă aduceți aminte Cenușăreasa din poveste până la urmă a avut câștig de cauză. Cred că această partidă va fi deosebit de spectaculoasă, cele două echipe având prestații mult peste nivelul arătat anterior după ce și-au schimbat antrenorii.

1. UTA 30,5p

2. FCSB 30p

3. Botoșani 27p

4. Oțelul 23,5p

5. Miercurea Ciuc 23p

6. Farul 22,5p

7. Petrolul 22p

8. Slobozia 18,5p

9. Sibiu 17,5p

10. Metaloglobus 10p

Opriți războaiele!