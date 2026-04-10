



La data de 10 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul că, *VARGA LUCIA-SONETA,* în vârstă de 46 de ani, la data de 8 aprilie a.c., a plecat de la domiciliul său, din localitatea Terebești și nu a mai revenit până în prezent.







Semnalmente: 1,65 cm înălțime, aproximativ 65 kg, ochi albaștri, păr blond.





La momentul plecării era îmbrăcată cu palton negru cu guler și manșete albe, fustă de culoare albastru cu motive florale și un fes albastru.





_Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate._