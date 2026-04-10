



Vida din penalty și Hosu cu o nouă dublă duc echipa noastră la doar patru puncte de salvarea de la retrogradare



​Matematica începe să ne fie și mai bună prietenă după succesul de la Bacău. CSM Olimpia s-a impus cu 3-1 pe terenul unei echipe ce nu mai pierduse acasă din 18 octombrie 2025 de la un 0-2 cu marea favorită la promovare, Sepsi Sfântu Gheorghe.

Profesorul Cristi Pustai pare a fi găsit formula câștigătoare dacă ținem cont că de la venirea lui în staff, CSMOlimpia a obținut al doilea succes consecutiv și în plus a marcat din nou de trei ori. Pe lângă cele șase puncte acumulate care ne dau și mai multe speranțe de evitare a retrogradării am mai adăuga și readucerea atacantlui Marius Hosu la statutul de golgheter.

Hosu a reușit a doua dublă consecutivă și demonstrează că e atacantul de viteză ce poate profita de orice spațiu liber și că e capabil și de execuții de vârf clasic.

CSM Olimpia Satu Mare a obținut o victorie de o importanță uriașă în etapa a 3-a a play-out-ului Ligii a 2-a. Formația sătmăreană s-a impus vineri, la Bacău, cu scorul de 3–1 și s-a apropiat la doar patru puncte de Șelimbăr, echipa aflată pe locul de baraj pentru menținerea în eșalon.

Deși între cele două echipe exista o diferență importantă în clasament – băcăuanii au abordat meciul de pe locul secund, în timp ce CSM Olimpia încearcă să evadeze din zona retrogradării de pe penultima poziție – pe teren acest lucru s-a văzut foarte puțin. Sătmărenii au evoluat cu aceeași determinare, disciplină și curaj ca și în urmă cu o săptămână, când au învins cu 3–2 pe Dâmbovița.

Jocul curajos al oaspeților a dat roade încă din primul sfert de oră. Matei Marin a fost faultat în careu, iar lovitura de pedeapsă acordată a fost transformată fără emoții de Vida Kristopher, care a deschis scorul pentru CSM Olimpia (0–1).

După gol, gazdele au preluat inițiativa și au avut o ușoară superioritate teritorială, însă mult timp nu au găsit soluții în fața defensivei sătmărene. În cele din urmă, chiar înainte de pauză, au reușit egalarea: șutul în diagonală de la marginea careului al lui Paul Mitrică l-a surprins pe Dorian Răilean, iar cele două formații au intrat la vestiare cu scorul de 1–1.

Și în repriza secundă, CSM Olimpia a rămas o echipă organizată și concentrată. Multă vreme părea că partida se va încheia cu o remiză, însă în finalul jocului a ieșit din nou la rampă Marius Hosu. Atacantul – la fel ca în etapa precedentă – a apărut excelent la finalizare de două ori și, de fiecare dată, a trimis nestingherit mingea în poartă (1–3). Dubla sa a decis soarta partidei, iar cele trei puncte au venit la Satu Mare.

În urma acestui succes, CSM Olimpia a ajuns la 20 de puncte și ocupă în continuare locul al șaptelea. Șelimbăr, aflată pe poziția a șasea, care duce la baraj, a obținut și ea un punct vineri, la Dâmbovița, însă avantajul său s-a redus la doar patru puncte.

Mai mult, cele două formații se vor întâlni chiar în etapa următoare: pe 18 aprilie, CSM Olimpia va primi vizita celor de la Șelimbăr la Satu Mare, iar o nouă victorie ar putea aduce echipa sătmăreană la un singur pas de locul de baraj.

Declarația antrenorului Alexandru Botoș „Piri”

„Am obținut o nouă victorie extrem de importantă și ne bucură în mod special faptul că, pentru prima dată în Liga a 2-a, am reușit să câștigăm două meciuri consecutive. Nu vrem să ne oprim aici, obiectivul nostru este clar: să obținem și a treia victorie.

Acest succes menține în viață acea mică șansă pe care o mai avem. Echipa a demonstrat și astăzi că este capabilă să lupte, să creadă și să meargă până la capăt.

Îi felicit pe jucători și întregul staff, pentru că au făcut din nou un meci mare și au meritat pe deplin această victorie.

Următorul meci, pe teren propriu, va fi extrem de important, de aceea contăm și pe sprijinul suporterilor noștri. Credem că împreună vom reuși.”

LIGA 2, PLAY-OUT, GRUPA B, ETAPA 3

ACS FC Bacău – CSM Olimpia Satu Mare 1–3 (1–1)

Marcatori: Paul Mitrică ’38, respectiv Vida Kristopher ’15 (din 11metrii), Marius Hosu ’81, ’86.

Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea – Bacău).

Arbitru: Bogdan Neculcea (Bucureşti). Asistenți: Iulian Contofan și Ana Puscasu (ambii din Iaşi). Rezervă: Florin Adrian Sava (Vânători – Galaţi). Observator arbitri: Ionel Popa (Paşcani – Iaşi). Delegat joc: Ştefan Gheorghe (Brăila).

FC Bacău: Luc. Anton – M. Bordea, Forizs, Cimbru, Coajă, I. Chirilă (cpt.), Rob. Albu, Gab. Cîrstean, P. Mitrică, Aftanache, Andr. Pavel

Rezerve: Gumenco – Diego Burlacu, Rob. Ciobanu, Oasenegre, R. Moise, P. Petre, Luncașu, Andr. Niță, Agapi

Antrenor: Constantin Enache

CSM Olimpia: Dorian Răilean – Matei Marin, Amine Ghazoini, Paul Copaci, Cătălin Oanea (C), Mickaël Panos (’90+1, Ayomide Raji), Mircea Donca, Vida Krisopher, Cosmin Zamfir (’65, Adrian Pop), Gheorghe Carpa (’90+1, Tasi Dániel), Marius Hosu (’88, Albert Hofman).

Liga 2 – Play-out, Grupa A, Etapa a 3-a

Rezultate

CSC Dumbrăvița – CSC 1599 Șelimbăr 0–0

Concordia Chiajna – CS Tunari 1–1

CS Afumați – CSM Reșița 1–1

FC Bacău- CSM Olimpia Satu Mare 1-3

Play-out, Grupa A

1.CSM Reșița – 40 pct

2.FC Bacău – 36 pct

3.CS Afumați – 34 pct

4.Concordia Chiajna – 34 pct

5.CSC Ghiroda și Giarmata Vii – 26 pct

6.CSC 1599 Șelimbăr – 24 pct

7.Olimpia Satu Mare – 20 pct

8.CS Tunari – 17 pct

Liga 2 – Play-out, Grupa B, Etapa a 3-a

CSM Slatina – Ceahlăul Piatra Neamț 1–1

Gloria Bistrița – Dinamo București 0–2

Politehnica Iași – ASA Târgu Mureș 0–1

Metalul Buzău – Câmpulung Muscel 2022 1–0

Play-out, Grupa B

1.ASA Târgu Mureș – 43 pct

2.Metalul Buzău – 41 pct

3.Politehnica Iași – 37 pct

4.CSM Slatina – 33 pct

5.Gloria Bistrița – 29 pct

6.Dinamo București – 19 pct

7.Ceahlăul Piatra Neamț – 19 pct

8. Câmpulung Muscel 2022 – 10 pct