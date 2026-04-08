Lumina Sfântă va străluci la Satu Mare în Noaptea de Înviere

Într-un moment încărcat de spiritualitate și emoție, Sfânta Lumină va ajunge din nou în România, adusă de pe Sfântul Mormânt din Ierusalim, prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În seara zilei de 11 aprilie, credincioșii din Eparhia Maramureșului și Sătmarului vor primi acest dar sfânt. Avionul care va transporta lumina sfântă va ateriza în Satu Mare în jurul orei 21:30, iar apoi o Delegație Oficială o va aduce la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, unde va fi întâmpinată cu rugăciuni și cântări de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și soborul slujitor al Catedralei.

Noaptea de Înviere va fi iluminată de Sfânta Lumină, care va fi oferită parohiilor și credincioșilor din municipiu și împrejurimi, aducând împreună comunitatea într-o atmosferă de pace, speranță și bucurie pascală.

Evenimentul reprezintă o tradiție de suflet pentru eparhie, fiind organizat cu grijă de Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, pentru ca fiecare credincios să simtă aproape puterea și frumusețea acestei minuni.