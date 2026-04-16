Consultații de specialitate, echipamente moderne și grijă autentică pentru sănătatea copiilor – acum, într-un singur loc

O premieră pentru Satu Mare

Începând cu luna mai, părinții din Satu Mare au acces la un serviciu medical esențial și rar: consultații de cardiologie pediatrică oferite de dr. Bădulescu Mihaela, medic specialist dedicat sănătății inimii copiilor.

Activitatea se desfășoară în cadrul Cabinetului Medical dr. Coica, situat pe Bulevardul Lucian Blaga, într-un spațiu modern și prietenos, adaptat nevoilor celor mici.

Important de subliniat: acesta este singurul cabinet de acest gen din Satu Mare, ceea ce îl transformă într-un reper medical de încredere pentru întreaga comunitate.

Servicii complete pentru diagnostic corect și rapid

Consultațiile se realizează pe bază de programare și includ investigații esențiale pentru evaluarea sănătății cardiace a copiilor:

consultație cardiologică pediatrică

EKG (electrocardiogramă)

ecografie cardiacă

Aceste servicii permit depistarea precoce a eventualelor afecțiuni și oferă părinților siguranța unui diagnostic corect și complet.

Grijă medicală cu empatie

Dincolo de competența profesională, abordarea este una caldă și adaptată copiilor, într-un mediu în care micii pacienți se pot simți în siguranță și relaxați.

Fiecare consultație este gândită nu doar ca un act medical, ci ca o experiență în care copilul este în centrul atenției, iar părinții primesc explicații clare și soluții concrete.

Programări rapide și accesibile

Pentru programări, părinții sunt invitați să sune la:

📞 0773 323 986

Într-un domeniu în care prevenția și intervenția timpurie fac diferența, apariția acestui cabinet reprezintă nu doar un serviciu medical nou, ci un pas important pentru sănătatea copiilor din Satu Mare.