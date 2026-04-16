EXCLUSIV Singurul cabinet de cardiologie pediatrică din Satu Mare la Dr. Coica: expertiză medicală dedicată inimii celor mici

Locale 16.04.2026 17:29
EXCLUSIV Singurul cabinet de cardiologie pediatrică din Satu Mare la Dr. Coica: expertiză medicală dedicată inimii celor mici

Consultații de specialitate, echipamente moderne și grijă autentică pentru sănătatea copiilor – acum, într-un singur loc

O premieră pentru Satu Mare

Începând cu luna mai, părinții din Satu Mare au acces la un serviciu medical esențial și rar: consultații de cardiologie pediatrică oferite de dr. Bădulescu Mihaela, medic specialist dedicat sănătății inimii copiilor.

Activitatea se desfășoară în cadrul Cabinetului Medical dr. Coica, situat pe Bulevardul Lucian Blaga, într-un spațiu modern și prietenos, adaptat nevoilor celor mici.

Important de subliniat: acesta este singurul cabinet de acest gen din Satu Mare, ceea ce îl transformă într-un reper medical de încredere pentru întreaga comunitate.

Servicii complete pentru diagnostic corect și rapid

Consultațiile se realizează pe bază de programare și includ investigații esențiale pentru evaluarea sănătății cardiace a copiilor:

  • consultație cardiologică pediatrică
  • EKG (electrocardiogramă)
  • ecografie cardiacă

Aceste servicii permit depistarea precoce a eventualelor afecțiuni și oferă părinților siguranța unui diagnostic corect și complet.

Grijă medicală cu empatie

Dincolo de competența profesională, abordarea este una caldă și adaptată copiilor, într-un mediu în care micii pacienți se pot simți în siguranță și relaxați.

Fiecare consultație este gândită nu doar ca un act medical, ci ca o experiență în care copilul este în centrul atenției, iar părinții primesc explicații clare și soluții concrete.

Programări rapide și accesibile

Pentru programări, părinții sunt invitați să sune la:

📞 0773 323 986

Într-un domeniu în care prevenția și intervenția timpurie fac diferența, apariția acestui cabinet reprezintă nu doar un serviciu medical nou, ci un pas important pentru sănătatea copiilor din Satu Mare.

Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
Feli
