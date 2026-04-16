



Vicepreședintele Consiliul Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a participat la o întâlnire de lucru cu primarii din județ, dedicată repartizării cotei de 6% din impozitul pe venit estimat pentru anul 2026.

În cadrul discuțiilor, s-a subliniat că suma alocată județului Satu Mare în acest an este de 43.793.000 de lei, fonduri ce urmează să fie distribuite unităților administrativ-teritoriale pentru susținerea proiectelor de dezvoltare locală.

„Este important să asigurăm o repartizare echilibrată a acestor resurse, astfel încât fiecare comunitate să poată continua investițiile necesare pentru dezvoltare și pentru creșterea calității vieții cetățenilor”, a declarat Cătălin Filip.

La întâlnire a fost prezent și Dan Maier, trezorier-șef al Direcției Generale a Finanțelor Publice Satu Mare, care a oferit primarilor clarificări privind politicile bugetare aplicabile în acest an.

Un alt subiect abordat a fost proiectul DECRISIS, implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare. Prin acest program, 16 cabinete medicale școlare din mediul rural vor fi dotate cu mobilier și echipamente moderne.

Vicepreședintele CJ a evidențiat importanța acestor investiții: „Prin astfel de proiecte, contribuim direct la îmbunătățirea condițiilor din unitățile școlare și la facilitarea accesului elevilor la servicii medicale de calitate, inclusiv pentru copiii cu nevoi speciale”.

Întâlnirea a reconfirmat necesitatea unei colaborări strânse între administrația județeană și primari, în vederea dezvoltării echilibrate a județului Satu Mare.