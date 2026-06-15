



Tânărul șahist Balog Ronaldo continuă să impresioneze prin rezultatele sale excepționale, reușind o nouă performanță de top la Festivalul Internațional de Șah „Cupa Salina Turda” 2026, desfășurat în perioada 13–14 iunie.

Participând în competiția de Șah Rapid U08, Ronaldo a încheiat turneul pe locul I, fără să cunoască gustul înfrângerii. În cele nouă runde disputate, el a demonstrat concentrare, maturitate și un joc solid, clasându-se pe primul loc într-un concurs la care au participat 17 copii.

Noua victorie consolidează seria impresionantă de rezultate obținute de micul campion în competițiile de șah, atât la nivel juvenil, cât și în turnee cu adversari mai experimentați, confirmând talentul și pregătirea sa constantă.

Pe lângă succesul sportiv, familia lui Balog Ronaldo a ținut să evidențieze ospitalitatea de care a avut parte în timpul șederii la Pensiunea Daiana Residence din Turda, exprimându-și aprecierea pentru implicarea și profesionalismul gazdelor. În semn de recunoștință, trofeul câștigat la competiție a fost fotografiat chiar în curtea pensiunii.

Prin această nouă reușită, Balog Ronaldo își confirmă statutul de unul dintre cei mai promițători tineri șahiști ai generației sale, demonstrând că pasiunea, disciplina și munca susținută pot conduce la performanțe remarcabile pe scena competițională.