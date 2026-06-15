Palatul Cultural din Arad a găzduit cea de-a XV-a ediție a „Dialogurilor Universitare by UVVG,” eveniment care a reunit membri ai conducerii Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, cadre didactice, cadre medicale, studenți și numeroși membri ai comunității arădene, în jurul unei teme de profund interes uman și social: nașterea și provocările asociate acesteia în societatea contemporană.

Seara a debutat într-o notă aparte, printr-un moment artistic oferit de soprana Ana Cebotari, care și-a făcut apariția cântând în mijlocul sălii, printre oameni, oferind publicului un început emoționant și elegant al întâlnirii.

Sub titlul „Nașterea, între minune și știință. Tot ceea ce trebuie să știi”, dialogul i-a avut ca invitați pe Niculina Nelly Stăncescu, una dintre cele mai apreciate moașe românce stabilite în Germania, cunoscută drept „moașa vedetelor” și distinsă de statul german pentru contribuția sa profesională, și pe Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, supraspecializat în infertilitate și reproducere umană asistată.

Discuția a debutat cu tema infertilității, un fenomen tot mai prezent în societatea actuală. Dr. Andreas Vythoulkas a evidențiat faptul că schimbările sociale și amânarea momentului întemeierii unei familii influențează în mod semnificativ fertilitatea, multe cupluri alegând să devină părinți la vârste la care șansele biologice sunt deja diminuate.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale serii a fost intervenția Niculinei Nelly Stăncescu, care a cucerit publicul prin autenticitate, experiență și poveștile reale adunate de-a lungul unei cariere dedicate aducerii pe lume a mii de copii. Cu sensibilitate, dar și cu argumente solide, aceasta a pledat pentru înțelegerea profundă a procesului nașterii și pentru redescoperirea valorii nașterii naturale, atunci când aceasta este posibilă.

Dialogul a fost moderat de jurnalistul George Grigoriu, care a ghidat discuția cu echilibru și naturalețe, facilitând o conversație dinamică între invitați și public. Prin întrebările și intervențiile sale, temele complexe ale serii au fost aduse într-o formă accesibilă pentru întreaga audiență.

Pe parcursul serii, momentele de reflecție au fost completate de intervențiile artistice ale sopranei Ana Cebotari, care a interpretat unul dintre cele mai frumoase cântece populare românești, „Lie Ciocârlie”, iar la final a oferit publicului o emoționantă interpretare a piesei „Never Enough”, răsplătită cu aplauze.

Lansat în anul 2022 la inițiativa rectorului Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, proiectul „Dialoguri Universitare by UVVG” a devenit una dintre cele mai apreciate platforme de dialog dintre mediul academic și comunitate. Ajuns la cea de-a XV-a ediție, proiectul continuă să aducă în fața publicului personalități marcante și teme relevante pentru societatea contemporană, transformând cunoașterea într-o experiență accesibilă și valoroasă pentru întreaga comunitate.

La finalul evenimentului, invitații de onoare au primit aprecierea oficială a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, ca semn al recunoștinței pentru contribuția lor la succesul unei seri dedicate vieții, cunoașterii și dialogului.