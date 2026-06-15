



În perioada 15–20 iunie 2026, militarii Batalionului 52 Geniu „TISA” desfășoară o tabără de instrucție de specialitate în poligonul de tragere automatizat de la Tătărești, în cooperare cu militarii din cadrul Grupului de Luptă Francezdislocat în România.

Potrivit organizatorilor, principalul obiectiv al activității este perfecționarea deprinderilor specifice misiunilor de geniu privind mobilitatea și contramobilitatea, prin exerciții practice care includ operarea diferitelor categorii de armament din dotare, executarea lucrărilor de distrugeri în diverse medii și consolidarea cooperării dintre structurile participante.

Pe parcursul taberei, militarii români și francezi vor desfășura antrenamente într-un cadru tactic complex, adaptat cerințelor actuale ale mediului de securitate, punând accent pe sprijinirea mobilității trupelor și pe dezvoltarea capacității de reacție în situații operative dificile.

Autoritățile informează că, pe durata exercițiului, în zonă vor avea loc și deplasări de tehnică militară, acestea făcând parte din activitățile normale de instruire. Exercițiul contribuie la creșterea interoperabilității dintre forțele armate române și cele franceze, întărind cooperarea în cadrul misiunilor comune și schimbul de experiență între militari.

Reprezentanții structurilor implicate mulțumesc cetățenilor pentru înțelegerea și sprijinul acordat pe durata desfășurării activităților de instruire, subliniind importanța acestora pentru menținerea unui nivel ridicat de pregătire operațională.